صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة شلومي جراء إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، في تقرير لها أن صفارات الإنذار دوت في شلومي والجليل الغربي المتاخم للحدود مع القطاع الغربي من الجنوب اللبناني بالتزامن مع إطلاق صواريخ.

هجمات الاحتلال على لبنان

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي مجازر في قطاع غزة، كان آخرها استشهاد 31 شخصا جراء غارات نفذها جيش الاحتلال استهدفت منازل وسط قطاع غزة الليلة الماضية.وقال مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، إن أحداثًا وصفها بـ"المروعة" وقعت في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

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وكتب تورك عبر منصة X (تويتر سابقًا): "الأحداث المروعة في الساعات الماضية في غزة، بما في ذلك التقارير التي تتحدث عن مغادرة الناس مستشفى الشفاء، وسقوط الكثيرين في مدرسة كانت مأوى تابعًا للأمم المتحدة ومطالبات إسرائيل بمغادرة خان يونس، تؤكد الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وأضاف المفوض الأممي: "يجب أن يكون المدنيون فوق كل اعتبار، ولا بد من حمايتهم".

وبالأمس السبت ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت فجر اليوم عمق منطقة النبطية لأول مرة منذ حرب يوليو 2006.

وأضافت أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه مصنع لأشغال الألومنيوم يقع على طريق تول-الكفور في النبطية ما أدى إلى احتراقه بكامل معداته.

إطلاق 20 صاروخا من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية

وفي وقت سابق، أفادت شبكة «العربية» الإخبارية، بإطلاق رشقة صاروخية من جنوبي لبنان اليوم السبت، تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا للشبكة الإخبارية، فقد تم إطلاق أكثر من 20 قذيفة وصاروخا من جنوبي لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

إسقاط مسيرة إسرائيلية قتالية بصاروخ أرض - جو

وفي السياق ذاته أعلن حزب الله إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية نوع هيرميز 450 قتالية ‏متعددة المهام، استهدفت بصاروخ أرض-جو شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة إصبع الجليل‏ عند الحدود اللبنانية.

وجاء في بيان حزب الله: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، تعلن المقاومة ‌‏الاسلامية عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها عند الساعة 1:45 من فجر اليوم السبت وقد شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل".‏ ‏

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