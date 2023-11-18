السبت 18 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إطلاق 20 صاروخ من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

طوفان الأقصي، أفادت شبكة «العربية» الإخبارية، بإطلاق رشقة صاروخية من جنوبي لبنان اليوم السبت، تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا للشبكة الإخبارية، فقد تم إطلاق أكثر من 20 قذيفة وصاروخا من جنوبي لبنان تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

إسقاط مسيرة إسرائيلية قتالية بصاروخ أرض - جو

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية نوع هيرميز 450 قتالية ‏متعددة المهام، استهدفت بصاروخ أرض-جو شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة إصبع الجليل‏ عند الحدود اللبنانية.

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وجاء في بيان حزب الله: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، تعلن المقاومة ‌‏الاسلامية عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها عند الساعة 1:45 من فجر اليوم السبت  وقد شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل".‏ ‏

اعتراض صاروخ أرض جو أُطلق من لبنان

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعم صباح اليوم السبت، اعتراض صاروخ أرض جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية.

وأدعي الاحتلال في بيان: "عقب التقرير الأولي بشأن تفعيل صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، اعترضت منظومة الدفاع الجوي بنجاح صاروخ أرض-جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار دوت بسبب إطلاق صواريخ اعتراضية لاعتراض الصاروخ الذي أُطلق من لبنان.

استهداف 6 مواقع تابعة للقوات الإسرائيلية

وكان "حزب الله" اللبناني أعلن في بيان، أمس الجمعة، استهداف 6 مواقع تابعة للقوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة، بعد استهداف 3 مواقع في التوقيت نفسه قبلها بساعات.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وإثر ذلك، شهدت معظم قرى الشريط الحدودي جنوب لبنان، نزوح عدد كبير من الأهالي، بفعل الغارات الإسرائيلية في المنطقة. 

حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية قتالية بصاروخ أرض - جو عند الحدود اللبنانية

حزب الله يستهدف 3 مواقع تابعة لجيش الاحتلال

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حزب الله المستوطنات الإسرائيلية طوفان الأقصى جيش الاحتلال لبنان غزة الان

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