حزب الله يستهدف 3 مواقع تابعة لجيش الاحتلال

أعلن "حزب الله" استهداف 3 مواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفه عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

حزب الله يستهدف تجمع لجنود الاحتلال



وجاء في بيان تابع لـ"حزب الله": "استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 تجمعا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات بالأسلحة وتجمعا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من موقع المرج وتجمعا بالقرب من ثكنة راميم -قرية هونين اللبنانية المحتلة- بالأسلحة المناسبة ‏وحققوا إصابات مباشرة".

كما أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه، أمس الخميس، استهداف عدد من المواقع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، باستخدام صواريخ موجهة مضادة للدروع.

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عمليات حزب الله اللبناني ضد جيش الاحتلال

وكشف حزب الله النقاب عن عدد من الفيديوهات يقوم خلالها باستهداف مواقع تابعة لجيش الاحتلال في أكثر من منطقة على الحدود اللبنانية ومزارع شبعا المحتلة.

وأكد حزب الله، أنه استهدف بالصواريخ مستوطنة المرج المقابل لبلدة مركبا، ومستوطنة مسكاف عام المقابلة لبلدة العديسة جنوب لبنان.

كما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف ثكنة “يفتاح” وموقع المطلة بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة ومحققة.