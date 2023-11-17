الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

حزب الله يستهدف 3 مواقع تابعة لجيش الاحتلال

حزب الله يستهدف 3
حزب الله يستهدف 3 مواقع تابعة لجيش الاحتلال، فيتو

أعلن "حزب الله" استهداف 3 مواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفه عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

حزب الله يستهدف تجمع لجنود الاحتلال


وجاء في بيان تابع لـ"حزب الله": "استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 تجمعا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات بالأسلحة وتجمعا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من موقع المرج وتجمعا بالقرب من ثكنة راميم -قرية هونين اللبنانية المحتلة- بالأسلحة المناسبة ‏وحققوا إصابات مباشرة".
كما أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه، أمس الخميس، استهداف عدد من المواقع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، باستخدام صواريخ موجهة مضادة للدروع.

Advertisements

عمليات حزب الله اللبناني ضد جيش الاحتلال 

وكشف حزب الله النقاب عن عدد من الفيديوهات يقوم خلالها باستهداف مواقع تابعة لجيش الاحتلال في أكثر من منطقة على الحدود اللبنانية ومزارع شبعا المحتلة.

وأكد حزب الله، أنه استهدف بالصواريخ مستوطنة المرج المقابل لبلدة مركبا، ومستوطنة مسكاف عام  المقابلة لبلدة العديسة جنوب لبنان.

كما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف  ثكنة “يفتاح” وموقع المطلة بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة ومحققة.

حزب الله يستهدف دبابة إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية (فيديو)

قوات حزب الله تستهدف جنودا إسرائيليين بالصواريخ الموجهة (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حزب الله الحدود اللبنانية الاسرائيلية جنود الاحتلال ثكنة راميم قرية هونين اللبنانية المحتلة حزب الله اللبناني

مواد متعلقة

حزب الله يستهدف دبابة إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية (فيديو)

عودة التوتر لجنوب لبنان بعد هجمات متبادلة بين حزب الله وإسرائيل

الأكثر قراءة

إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه

تعرف على عقوبة اتحاد الكرة وفيتوريا ضد الثلاثي المستبعد من المنتخب

تعرف على نصيب الفرد من السكر في مبادرة خفض الأسعار

الخطيب يطلب تحقيقا عاجلا عن أزمة استبعاد ثنائي الأهلي من معسكر المنتخب

روي رانا يعتذر عن عدم الاستمرار في قيادة منتخب مصر لكرة السلة

4 جنيهات تراجعًا في أسعار البيض وارتفاع الفراخ البيضاء بالأسواق

تعرف على موعد عرض مسلسل بطن الحوت

هل استبعد أحمد مكي بيومي فؤاد من الكبير 8 بسبب محمد سلام؟

Advertisements

منوعات

المزيد

برج جاريسيندا في بولونيا، أشهر معالم إيطاليا مهدد بالانهيار

تعرف على أنواع مكن الخياطة وأسعارها (فيديو وصور)

الحمص والمقلوبة والمفتول تدخل الحرب، الاحتلال الإسرائيلي يستولى على الأكلات الفلسطينية

عودة خطر الحصبة بسبب كورونا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 17-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 17-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 17-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفيل في المنام وعلاقته بالرزق الكثير والحظ السعيد

ما حكم قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم استعمال الدبوس المشبك والمكبس في ملابس الإحرام للرجال في الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية