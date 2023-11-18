السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يقصف عمق النبطية في لبنان للمرة الأولى منذ 2006

مسيرة إسرائيلية،
مسيرة إسرائيلية، فيتو

طوفان الأقصي، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت فجر اليوم عمق منطقة النبطية لأول مرة منذ حرب يوليو 2006.

وأضافت أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت فجر اليوم صاروخين باتجاه مصنع لأشغال الألومنيوم يقع على طريق تول-الكفور في النبطية ما أدى إلى احتراقه بكامل معداته.

إطلاق 20 صاروخا من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة «العربية» الإخبارية، بإطلاق رشقة صاروخية من جنوبي لبنان اليوم السبت، تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي.

Advertisements

ووفقا للشبكة الإخبارية، فقد تم إطلاق أكثر من 20 قذيفة وصاروخا من جنوبي لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

إسقاط مسيرة إسرائيلية قتالية بصاروخ أرض - جو

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية نوع هيرميز 450 قتالية ‏متعددة المهام، استهدفت بصاروخ أرض-جو شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة إصبع الجليل‏ عند الحدود اللبنانية.

وجاء في بيان حزب الله: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، تعلن المقاومة ‌‏الاسلامية عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها عند الساعة 1:45 من فجر اليوم السبت  وقد شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل".‏ ‏

اعتراض صاروخ أرض جو أُطلق من لبنان

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعم صباح اليوم السبت، اعتراض صاروخ أرض جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية.

وأدعى الاحتلال في بيان: "عقب التقرير الأولي بشأن تفعيل صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، اعترضت منظومة الدفاع الجوي بنجاح صاروخ أرض-جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار دوت بسبب إطلاق صواريخ اعتراضية لاعتراض الصاروخ الذي أُطلق من لبنان.

استهداف 6 مواقع تابعة للقوات الإسرائيلية

وكان "حزب الله" اللبناني أعلن في بيان، أمس الجمعة، استهداف 6 مواقع تابعة للقوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة، بعد استهداف 3 مواقع في التوقيت نفسه قبلها بساعات.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وإثر ذلك، شهدت معظم قرى الشريط الحدودي جنوب لبنان، نزوح عدد كبير من الأهالي، بفعل الغارات الإسرائيلية في المنطقة. 

الاحتلال يدمر المسجد الكبير في وسط قطاع غزة

إطلاق 20 صاروخ من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طوفان الأقصى عملية طوفان الأقصى جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي غزة غزة الان قطاع غزة

مواد متعلقة

إطلاق 20 صاروخ من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية

حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية قتالية بصاروخ أرض - جو عند الحدود اللبنانية

حزب الله يستهدف دبابة إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية (فيديو)

إطلاق 3 صواريخ باتجاه مستوطنة مسجاف عام على حدود لبنان

الأكثر قراءة

3 رسائل مصرية قوية بشأن مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

مقتل الجنرال الدموي يصيب إسرائيل بالصدمة، عزرا ياشين المحرض على إبادة العرب

13 معلومة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تعرف عليها

مشاهد مأساوية توثق آثار مجزرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة الفاخورة

ارتفاع سعر طن المكرونة الشعبي لـ 16 ألفا و800 جنيه

حقيقة طلب الزمالك عودة اللاعبين المعارين

الزمالك يرفض المجازفة بالدفع بهذا اللاعب أمام أبو سليم

بالأحاديث، 17 سيدة بشرهن النبي بالجنة تعرف عليهن

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 19-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 19-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

جراج سيارات، مكان مفضل للراغبين في التخلص من حياتهم بأمريكا

توقعات الأبراج، حظك الأحد 19-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر طن المكرونة الشعبي لـ 16 ألفا و800 جنيه

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 18-11-2023 في مصر

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار السيارات الصيني GAC بعد طرحها لأول مرة في السوق المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، 17 سيدة بشرهن النبي بالجنة تعرف عليهن

ما هي قصة أصحاب السبت ولماذا سمي اليوم بهذا الاسم؟

تفسير حلم شرب القهوة في المنام وعلاقته بتحسن العلاقة الزوجية وزيادة الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية