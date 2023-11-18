الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أرض جو أطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراض صاروخ أرض جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية.
وقال الاحتلال في بيان: "عقب التقرير الأولي بشأن تفعيل صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، اعترضت منظومة الدفاع الجوي بنجاح صاروخ أرض-جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".
وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار دوت بسبب إطلاق صواريخ اعتراضية لاعتراض الصاروخ الذي أُطلق من لبنان.
كان "حزب الله" اللبناني أعلن في بيان، أمس الجمعة، استهداف 6 مواقع تابعة للقوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة، بعد استهداف 3 مواقع في التوقيت نفسه قبلها بساعات.
وتشهد الحدود اللبنانية توترًا كبيرًا وتبادلًا لعمليات الاستهداف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، على خلفية عملية "طوفان الأقصى".
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