القبض على متهم بإدارة صفحات لاستقطاب الفتيات لممارسة الدعارة وتصوير فيديوهات مخلة
ألقت مباحث الآداب، القبض على متهم يدير صفحات لاستقطاب الفتيات لممارسة الدعارة وتصوير فيديوهات مخلة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية) بإنشاء عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الفتيات وتحريضهم على تصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء لابتزازهن واستغلالهن في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
إلقاء القبض على المتهم
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية.. وعثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الآثم).
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
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