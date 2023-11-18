الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

تحقيقات شرطة الاحتلال تكشف تورط الجيش في قتل مدنيين إسرائيليين في عملية طوفان الأقصى

طوفان الأقصى، فيتو
طوفان الأقصى، فيتو

عملية طوفان الأقصى، ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم السبت، تقارير إعلامية، أن التحقيقات الأولية لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، تفيد أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت محتفلين قرب ريعيم بقطاع غزة.

 

تحقيقات عملية طوفان الأقصى 

وقالت الصحيفة العبرية إن كتائب القسام لم يكونوا على علم بموعد الحفلة التي كان يتواجد بها أكثر من 365 شخصًا يوم عملية طوفان الأقصى.

وكشفت تقارير إعلامية تفاصيل أخرى عن عملية طوفان الأقصى، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، مجدَّدًا عن الإخفاقات العسكرية والأمنية، بشأن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس، في 7 أكتوبر، وما يسميه الاحتلال بـ"السبت الأسود".

Advertisements

وذكر موقع "ice" العبري أنَّ "إخفاقًا جنونيًّا حصل يوم السبت الأسود في 7 أكتوبر"، مشيرًا إلى أنَّ "الجنود بحثوا مطوَّلًا عن مفاتيح مستودع الأسلحة، واستغرق ذلك مدة 12 ساعة".

 

وفي وقتٍ سابق، أكَّد الصحفي الإسرائيلي ناحوم برنياع، في مقال كتبه في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنَّ صباح الـ7 من أكتوبر الماضي، يوم إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة "طوفان الأقصى"، كان "الأصعب والأشدّ مرارةً" منذ "إنشاء" الكيان الإسرائيلي.

 

وقبل أيام، نقل الإعلام الإسرائيلي أهم ما جاء في تحقيقات "الجيش" الإسرائيلي بشأن هجوم "السبت الأسود"، في 7 أكتوبر، وأظهرت التحقيقات "الخلل" الذي تسببه موقع مقر قيادة "فرقة غزة" عند السياج الحدودي.

 

ومما توصل إليه التحقيق الأوَّلي، بحسب الإعلام الإسرائيلي، هو أنَّ "الجيش" أدرك أنَّ موقع مقر قيادة فرقة غزة عند السياج الحدودي مباشرة قد أضر بقدرتها على القيادة والسيطرة، "إلى درجة تم تحييدها بالكامل أثناء القتال".

 

ووفقًا للتحقيقات فإنَّ "الجيش" الإسرائيلي يعتقد أنَّ "وضع قواعد تابعة للفرقة في أماكن عرضة للاعتداء ذو ميزة لوجستية، لكن هذا قد يسبب خللًا في أداء هذه القواعد في حالة الحرب". إضافةً إلى ذلك، يدرك "الجيش" أنَّ المواقع الحدودية أقيمت لتأوي القيادة، لكنها غير مهيأة للقتال. 

 

واعترف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 48 قتيلًا في الجيش منذ بدء العمليات البريَّة، و369 منذ بدء ملحمة "طوفان الأقصى".

txt

جيش الاحتلال يكشف عدد قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى

txt

إسماعيل هنية يكشف مصير معركة طوفان الأقصى ويوجه رسالة لداعمي الاحتلال

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عملية طوفان الأقصى طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام جيش الاحتلال

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يكشف عدد قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى

شهر من المعاناة داخل غزة، مأساة عائلة فلسطينية علقت داخل الأراضي المحتلة بعد طوفان الأقصى (فيديو)

إسماعيل هنية يكشف مصير معركة طوفان الأقصى ويوجه رسالة لداعمي الاحتلال

الأكثر قراءة

حماس تفجر مفاجأة بعد تهديد إسرائيل باغتيال قادة الحركة في قطر

حقيقة تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة والجيزة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

لفتة طيبة من إدارة الأهلي تجاه العامري فاروق في اجتماع اليوم (صور)

التربية والتعليم : قرارات تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية تخص المحافظين

أول تعليق من لاعب السكة الحديد على استشهاد والدته وأخته في العدوان الإسرائيلي على غزة

منشورات التغلب على خوارزميات فيسبوك، حقيقة أم خدعة؟

رد قوي من حركة حماس على نتنياهو بشأن صفقة الأسرى

300 ألف جنيه، طارق السيد يفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمة مستحقات فتوح في الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

أول تعليق من لاعب السكة الحديد على استشهاد والدته وأخته في العدوان الإسرائيلي على غزة

منشورات التغلب على خوارزميات فيسبوك، حقيقة أم خدعة؟

عمرو دياب بإطلالة مستوحاة من Prince Royce في حفل الإمارات (صور)

رمسيس وذهب الفراعنة يحققان أرباحا كبيرة لأستراليا، والآلاف يحتشدون على أبواب متحف سيدني

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 18-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-11-2023

ارتفاع سعر ساندوتش دومتي جنيهين

المزيد

انفوجراف

أحمد حلمي.. كيف قادته الصدفة إلى أول طريق النجاح؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

الجامع الأزهر: الشريعة الإسلامية حذرت من التقليد الأعمى دون إدراك

المزيد
الجريدة الرسمية