تحقيقات شرطة الاحتلال تكشف تورط الجيش في قتل مدنيين إسرائيليين في عملية طوفان الأقصى

عملية طوفان الأقصى، ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم السبت، تقارير إعلامية، أن التحقيقات الأولية لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، تفيد أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت محتفلين قرب ريعيم بقطاع غزة.

تحقيقات عملية طوفان الأقصى

وقالت الصحيفة العبرية إن كتائب القسام لم يكونوا على علم بموعد الحفلة التي كان يتواجد بها أكثر من 365 شخصًا يوم عملية طوفان الأقصى.

وكشفت تقارير إعلامية تفاصيل أخرى عن عملية طوفان الأقصى، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، مجدَّدًا عن الإخفاقات العسكرية والأمنية، بشأن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس، في 7 أكتوبر، وما يسميه الاحتلال بـ"السبت الأسود".

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وذكر موقع "ice" العبري أنَّ "إخفاقًا جنونيًّا حصل يوم السبت الأسود في 7 أكتوبر"، مشيرًا إلى أنَّ "الجنود بحثوا مطوَّلًا عن مفاتيح مستودع الأسلحة، واستغرق ذلك مدة 12 ساعة".

وفي وقتٍ سابق، أكَّد الصحفي الإسرائيلي ناحوم برنياع، في مقال كتبه في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنَّ صباح الـ7 من أكتوبر الماضي، يوم إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة "طوفان الأقصى"، كان "الأصعب والأشدّ مرارةً" منذ "إنشاء" الكيان الإسرائيلي.

وقبل أيام، نقل الإعلام الإسرائيلي أهم ما جاء في تحقيقات "الجيش" الإسرائيلي بشأن هجوم "السبت الأسود"، في 7 أكتوبر، وأظهرت التحقيقات "الخلل" الذي تسببه موقع مقر قيادة "فرقة غزة" عند السياج الحدودي.

ومما توصل إليه التحقيق الأوَّلي، بحسب الإعلام الإسرائيلي، هو أنَّ "الجيش" أدرك أنَّ موقع مقر قيادة فرقة غزة عند السياج الحدودي مباشرة قد أضر بقدرتها على القيادة والسيطرة، "إلى درجة تم تحييدها بالكامل أثناء القتال".

ووفقًا للتحقيقات فإنَّ "الجيش" الإسرائيلي يعتقد أنَّ "وضع قواعد تابعة للفرقة في أماكن عرضة للاعتداء ذو ميزة لوجستية، لكن هذا قد يسبب خللًا في أداء هذه القواعد في حالة الحرب". إضافةً إلى ذلك، يدرك "الجيش" أنَّ المواقع الحدودية أقيمت لتأوي القيادة، لكنها غير مهيأة للقتال.

واعترف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 48 قتيلًا في الجيش منذ بدء العمليات البريَّة، و369 منذ بدء ملحمة "طوفان الأقصى".