الخميس 16 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إسماعيل هنية يكشف مصير معركة طوفان الأقصى ويوجه رسالة لداعمي الاحتلال

إسماعيل هنية، فيتو
إسماعيل هنية، فيتو

طوفان الأقصى، أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي استند إلى أكاذيب ثبت بطلانها في اقتحام مستشفى الشفاء.

 

صمود المقاومة 

وأضاف خلال كلمة له منذ قليل: "المقاومة الفلسطينية ستواصل الصمود والثبات ولن تنكر ونحن نخوض صراعًا استراتيجيًا لن نكون فيه إلا منتصرين.

 

معركة طويلة 

وتابع: إن أرادها العدو معركة طويلة فنحن مستعدون لذلك، وسيدحر الاحتلال عن أرضنا ولن يحصد إلا المزيد من الفشل.

 

نصرة غزة

وشدد على أن نصرة غزة بالمال والجهاد والسلاح يجب أن تتجاوز المعيقات ولا عذر لراض بالقليل والمعركة هي معركة الأمة.

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سقوط كل مخططات العدو الإسرائيلي

وأكد: ستسقط كل مخططات العدو ولن يحقق أهدافه أو استعادة أسراه إلا بالثمن الذي تحدده المقاومة.

رسالة قوية من قائد في الحرس الثوري الإيراني لكتائب القسام

تدمير 21 آلية إسرائيلية، كتائب القسام تكشف خسائر جيش الاحتلال في الهجوم على غزة

رسالة لداعمي العدو الإسرائيلي

وواصل: أقول لكل الذين يساندون العدو ويمنون النفس بتغيير الواقع، إن حركة حماس متجذرة وملتحمة بشعبها.

 

كتائب القسام تستهدف مدرعات وقوات إسرائيلية 

وذكرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها استهدفت 5 عربات عسكرية إسرائيلية حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا بقذائف الياسين 105، إلى جانب 16 آلية أخرى تم استهدافها مسبقا.


وأضافت  كتائب القسام  في بيانها حول الاشتباكات مع جيش الاحتلال، أنها تمكنت خلال اليوم من تدمير جيبين عسكريين والإجهاز على قوة عسكرية إسرائيلية في شمال وغرب القطاع.

 

وتابعت القسام بيانها: “قمنا بتدمير منزل تحصن به جنود إسرائيليون وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتدمير 21 آلية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا في قطاع غزة”.

 

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