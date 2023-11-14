كيف كشفت عملية طوفان الأقصى الوجه الحقيقي للاحتلال أمام الغرب

طوفان هادر من البشر في شوارع الغرب، ملايين المتظاهرين تخرج بصفة دائمة في أهم الميادين وأمام مقرات الحكم والمجالس التشريعية تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واستهداف الأطفال والنساء والعزل بعد أن انكشف الوجه الآخر للاحتلال الإسرائيلي أمام العالم.

رفض الشعوب الغربية سياسات حكامها تجاه فلسطين

قال الهاشمي نويرة، الكاتب والباحث إن عملية طوفان الأقصى رغم كلفتها الباهظة على الشعب الفلسطيني، لكنها كانت الفرصة الكبيرة التي كشفت الوجه الحقيقي والبشع لدولة الاحتلال وعرّت بما لا يدع مجالا للشكّ طبيعة الترابط بينها ومجموعة الدول المتحكّمة في العالم مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول حاملة لواء الديموقراطية والحرية وحقوق الانسان والشعوب.

Advertisements

وأضاف: إذا كانت عملية طوفان الأقصى أحدثت مثل هذه التداعيات على الجانب الرسمي في العالم الغربي، فإنّ ردّة فعل الاحتلال ضدّ الشعب الفلسطيني كانت شديدة وأكثر من صادمة للرأي العام الدولي وبالخصوص في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

واستكمل: الحشود المؤيدة لفلسطين في الشارع الغربي أحدثت شروخا بين الأنظمة الرسمية في دول الغرب الليبرالي وشعوبها ومجتمعاتها وخصوصا في صفوف الشباب، حيث تراجع دعم دولة الاحتلال الاسرائيلي الى ما دون ال50 في المئة، وقد أظهرت نتايج استطلاع حديث للرأي أنّ شريحة الشباب بين 18و50 سنة يساندون بقوّة حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف: يبدو أنّ جيل الشباب في هذه الدول بدأ يتخلّص بالكامل من تأثيرات الدعاية الصهيونية التي خلقت على مدى السنوات موجة من التعاطف والتضامن ما تزال ملامحها بادية عند من فاقوا سنّ الخمسين، والأحد الماضي كانت نسبة مشاركة الشباب في مظاهرة باريس التي حملت عنوان التصدّي لمعاداة السامية، ضعيفة للغاية وهو ما يؤكّد هذا المنحى الجديد.

أزمة داخل اجهزة الحكم الأمريكية بسبب إسرائيل

كان أكثر من 400 مسئول أمريكى، يمثلون 40 وكالة حكومية وقعوا خطابا يحتجون فيه على سياسة بايدن إزاء دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الخطاب يعكس معارضة داخلية متنامية إزاء دعم الإدارة الأمريكية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتة إلى أن الخطاب يعد جزءا من معارضة داخلية متزايد لتأييد الإدارة للحرب.

ويدعو الخطاب بايدن للسعي إلى وقف إطلاق النار فورا فى قطاع غزة، والضغط على إسرائيل للسماح بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الخطاب هو الأحدث فى سلسلة من الخطابات الاعتراضية من قبل مسئولين فى مختلف أنحاء الإدارة، بينها ثلاث مذكرات داخلية إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وقعها العشرات من موظفي الخارجية الأمريكية وأيضا خطاب مفتوح موقع من قبل أكثر من ألف موظف بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.