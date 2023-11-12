مقتل عدد كبير من المستوطنين على يد جيش الاحتلال، تفاصيل جديدة عن عملية طوفان الأقصى

الهجوم على غزة، كشفت تقارير إعلامية تفاصيلا جديدة عن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في ال7 من شهر أكتوبر.

جيش الاحتلال يقتل عددا من الإسرائيليين خلال عملية طوفان الأقصى

وذكر تقرير لصحيفة طهران تايمز، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عددًا كبيرًا من الإسرائيليين في عملية طوفان الأقصى أثناء محاولته صد مقاتلي المقاومة، حيث ظهرت الآن تقارير جديدة من مصادر مختلفة تدعم ذلك.

وأكدت صحيفة طهران تايمز في تقرير لها، أنها منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى، بدأت إسرائيل تضغط من أجل رواية تربط هذه العملية بأحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة في محاولة لربط المقاومة الفلسطينية بالإرهاب.

واعتمدت إسرائيل إلى حد كبير على نشر صور مزيفة ومعلومات مضللة واتهامات لا أساس لها ضد مقاتلي المقاومة، وتمت كشف زيف كل ذلك.

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ومن الاتهامات التي وجهتها إسرائيل للمقاومين أنهم أحرقوا المستوطنين أحياء وأحرقوا ممتلكاتهم.لكن حقيقة هذا الاتهام كشفت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية التي قالت بأن المعلومات قام بجمعها صحفي استنادا إلى حديث طيارين إسرائيليين.

طيران الاحتلال الحربي قتل الإسرائيليين

في هذه الأثناء، ركزت المقاتلات الإسرائيلية بشكل أكبر على نقاط الاشتباك. وبدأ الطيارون باستهداف كل ما يتحرك في نقاط الاشتباك، في حين أن العديد من المركبات المستهدفة كانت لمستوطنين يحملون مستوطنين آخرين فروا من مهرجان موسيقي حضروه بالقرب من حدود غزة.

الجيش الإسرائيلي قصف قواعده العسكرية وفيها جنوده

وذكرت صحيفة هآرتس أيضًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اضطر إلى قصف بعض قواعده العسكرية التي استولى عليها مقاتلو المقاومة الفلسطينية، بينما كان يوجد العديد من جنود في الداخل.

ومنذ بداية المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر، وردت تقارير عديدة حول استهداف الجيش لمواطنيه عن طريق الخطأ وقتلهم في مجموعات كبيرة.



ومن أولى المؤشرات على هذا الفشل الفادح، مقابلة مع إحدى المستوطنات الإسرائيليات التي كانت من الذين فروا من المهرجان الموسيقي، وادعت بشكل قاطع أنها "شاهدت قوات الأمن الإسرائيلية تطلق النار على المستوطنين الإسرائيليين، وليس مقاتلي المقاومة هم من أطلقوا النار".

وسرعان ما تمت إزالة المقابلة من الموقع الصحفية، وكالعادة، رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي التعليق على المعلومات المقدمة.

ولكن مع تقديم المزيد من الأدلة من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية الرسمية ومن قبل آخرين وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، فلن يمر وقت طويل قبل أن يضطر الجيش الإسرائيلي إلى قبول مسؤولية قتله للعديد من رواد المهرجان الموسيقي وللإسرائيليين الذين قتلوا في 7 أكتوبر.