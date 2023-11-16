الخميس 16 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يكشف عدد قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

طوفان الأقصى، كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن.

 

 

قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأكد “هاجاري” خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل: أنه تم إبلاغ عائلات 372 من الجنود الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر، زاعما أن العملية في مجمع الشفاء الطبي ستأخذ وقتا، حيث يتم العمل على مدار الساعة للقضاء على حركة حماس.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، في بيان صادر عنه، أن جيش الاحتلال سيبدأ المرحلة التالية من العملية البرية.

 

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المرحلة التالية من العملية البرية على غزة 
 

وفي وقت سابق من اليوم زعمت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن السيطرة العملياتية على ميناء غزة، في ظل استمرار الهجوم على القطاع.

 

مهلة لسكان أحياء عدة في شمال غزة 


وأمهل جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي غزة في عدة أحياء عدة في شمال القطاع مهلة حتى الرابعة عصرا للتوجه إلى جنوب القطاع.

 

ومن ضمن الأحياء التي أعطى جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكانها أمرا بالإخلاء: “تل الهوا والصبرة والزيتون الغربي والدرج والتفاح والشجاعية وجباليا”، وطلب من سكانها التوجه إلى جنوب وادي غزة.

 

إغلاق كامل على منطقة حاجز الأنفاق بالقدس

وأفاد التلفزيون العربي، بفرض شرطة الاحتلال الإسرائيلية إغلاقا كاملا على منطقة حاجز الأنفاق بالقدس بعد عملية إطلاق نار في القدس.

 

وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه تم إطلاق النار على مشتبه بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب حاجز الأنفاق بالقدس.

 

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجود 5 إصابات جراء عملية إطلاق نار في حاجز الأنفاق بالقدس إحداها خطرة.

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جيش الاحتلال يجمع عشرات الجثث من مستشفى الشفاء في غزة وينقلها إلى مكان مجهول

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من المسافة صفر، اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

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