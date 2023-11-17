الجمعة 17 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

منها حرقة المعدة وارتجاع المريء، أسباب صعوبة البلع وهذه الأعراض

صعوبة البلع، فيتو
صعوبة البلع، فيتو

بعض الحالات الصحية يمكن أن تجعل بلع الأطعمة أو السوائل أكثر صعوبة، ويمكن أن يشمل العلاج الأدوية والتغييرات الغذائية.

صعوبة البلع هي عدم القدرة على بلع الأطعمة أو السوائل بسهولة، وقد يختنق الأشخاص الذين يجدون صعوبة في البلع بسبب طعامهم أو سوائلهم عند محاولة البلع.

صعوبة البلع 

لا تشير صعوبة البلع دائمًا إلى حالة طبية، وقد يكون مؤقتًا ويختفي من تلقاء نفسه.

ما الذي يسبب صعوبة البلع؟

توجد 50 زوجًا من العضلات والأعصاب المستخدمة لمساعدة الشخص على البلع وفقًا لموقع "Healthline" الطبي وبمعنى آخر، يوجد الكثير من الأشياء التي يمكن أن تسوء وتؤدي إلى مشاكل في البلع، وبعض الحالات المتعلقة بصعوبة البلع تشمل:

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الارتجاع الحمضي ومرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، تحدث أعراض الارتجاع الحمضي عندما تتدفق محتويات المعدة من المعدة إلى المريء، مما يسبب أعراضًا مثل حرقة المعدة وآلام المعدة والتجشؤ.

حرقة في المعدة، حرقة المعدة هي إحساس حارق في الصدر وغالبًا ما يحدث مع طعم مرير في الحلق أو الفم، وتعرف على كيفية التعرف على حرقة المعدة وعلاجها والوقاية منها.

التهاب لسان المزمار، يتميز التهاب لسان المزمار بالتهاب الأنسجة في لسان المزمار، وتعد حالة تهدد الحياة، وتعتبر هذه الحالة حالة طبية طارئة قد تكون هناك حاجة الرعاية العاجلة.

تضخم الغدة الدرقية، الغدة الدرقية هي غدة موجودة في الرقبة أسفل تفاحة آدم مباشرة، وتسمى الحالة التي تؤدي إلى زيادة حجم الغدة الدرقية بتضخم الغدة الدرقية.

التهاب المريء، التهاب المريء هو التهاب في المريء يمكن أن يحدث بسبب ارتجاع الحمض أو بعض الأدوية.

سرطان المريء، يحدث سرطان المريء عندما يتشكل ورم خبيث في بطانة المريء مما قد يسبب صعوبة في البلع.

التهاب المريء الهربسي، يحدث التهاب المريء الهربسي بسبب فيروس الهربس البسيط من النوع 1 (HSV-1) ويمكن أن تسبب العدوى بعض الألم في الصدر وصعوبة في البلع.

الهربس البسيط الشفوي المتكرر، الهربس البسيط الشفوي المتكرر المعروف أيضًا باسم الهربس الفموي هو عدوى في منطقة الفم يسببها فيروس الهربس البسيط.

العقيدات الدرقية، العقيدات الدرقية هي كتلة يمكن أن تتطور في الغدة الدرقية، ويمكن أن تكون صلبة أو مملوءة بالسوائل ويصاب الشخص بعقدة واحدة أو مجموعة من العقيدات.

كريات الدم البيضاء المعدية، تشير كريات الدم البيضاء المعدية أو أحادية إلى مجموعة من الأعراض التي يسببها عادة فيروس ابشتاين بار (EBV).

 

وتشمل الحالات الطبية الأخرى التي قد تؤدي إلى مشاكل في البلع نتيجة للحالة أو علاجها ما يلي:

سكتة دماغية

الخَرَف

سرطان الرأس أو الرقبة أو الحلق

تاريخ العلاج الإشعاعي أو الكيميائي في الرقبة أو الحلق للسرطان

إصابة بالرأس

الاضطرابات العصبية، مثل مرض باركنسون

ضمور العضلات

صعوبة الحلق، فيتو 

أعراض عسر البلع

إذا كنت تعتقد أنك قد تعاني من عسر البلع، فهناك أعراض معينة قد تكون موجودة إلى جانب صعوبة البلع، تشمل:

سيلان اللعاب

صوت أجش

الشعور وكأن شيئًا ما عالق في حلقك

ارتجاع

فقدان الوزن غير المتوقع

حرقة في المعدة

السعال أو الاختناق عند البلع

ألم عند البلع

صعوبة في مضغ الأطعمة الصلبة

الالتهاب الرئوي المتكرر

قد يخرج الطعام من الأنف

هذه الأعراض قد تجعل الشخص:

يجنب تناول الطعام

تخطي وجبات الطعام

فقدان الشهية

الأطفال الذين يجدون صعوبة في البلع عند تناول الطعام قد:

رفض تناول أطعمة معينة

وجود طعام أو سائل يتسرب من أفواههم

يتقيأ أثناء وجبات الطعام

لديك صعوبة في التنفس عند تناول الطعام

فقدان الوزن دون محاولة.

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