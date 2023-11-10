علاج حموضة المعدة، اتباع نظام غذائي قليل الدسم والتوابل أيضا

علاج حموضة المعدة، الحموضة من الأعراض المزعجة التي يعاني منها الشباب والفتيات لأسباب عديدة وهي متكررة الحدوث وتسبب عدم الراحة.

وعلاج حموضة المعدة، يمكن أن يكون بسيط ولكن يحتاج تنفيذ دقيق للتخلص منها، ويجب الالتزام بعلاج الحموضة سريعا لأن مضاعفاتها خطيرة.

حموضة المعدة ومخاطرها

ويقول الدكتور محمد العوضي استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إن علاج الحموضة ضرورى لأن مضاعفاتها خطيرة حيث تسبب تآكل جدار المعدة وأيضا ارتجاع المريء وقد يتطور الأمر إلى حدوث الأورام الخبيثة، لذا يجب علاج حموضة المعدة.

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علاج حموضة المعدة، فيتو

علاج حموضة المعدة

وأضاف العوضي، أن هناك العديد من النصائح التي تساعد فى علاج حموضة المعدة لأنها تقلل افرازات الحمض المعدى، منها:-

تناول كمية كافية من الماء ما يساعد في التخلص من الكلورين الذى يساعد فى زيادة افراز الحمض.

تناول وجبة صحية متوازنة يحدد فيها كمية البروتينات وتحتوي على فيتامين سي لزيادة سرعة التئام الجروح.

أفضل طرق طهي الطعام هى الطرق البسيطة كالمسلوق إلى نيئ في نيئ والأطعمة المهروسة كالبطاطس البيوريه التي لا تؤدي إلى تهيج المعدة.

عدم شرب السوائل بكثرة فى أثناء تناول الطعام، ويراعى ألا تكون ساخنة أو شديدة البرودة كالماء المثلج.

تجنب تناول التوابل الحارة والكحوليات والقهوة والشاي والمشروبات الغازية والمشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين وأيضا تجنب تناول الأطعمة التى تحدث إزعاجا للمعدة.

تناول الأطعمة اللينة القليلة فى محتواها من الألياف والابتعاد عن كل الأطعمة التى يمكن أن تهيج غشاء المعدة تهيجا كيميائيا ( الأطعمة التى تزيد من إفراز الحمض) أو تهيجا ميكانيكيا (مثل البذور والألياف وقشور الفواكه والخضراوات) أو تهيجا حراريا ( الأطعمة الباردة والساخنة جدا.

يفضل تناول غذاء لين خفيف وسهل الهضم وخالى من المنبهات والمحفزات.

تجنب تناول الأطعمة المولدة للغازات لأنها تحدث انتفاخا وتزيد من الشعور بالآلام مثل البصل والكرنب والقرنبيط والخيار والفلفل الأخضر واللفت والبقول.

الإقلال من تناول الدهون المشبعة واستبدالها بالدهون المتعددة وعدم التشبع وذلك إذا كان مستوى الدهون بالدم مرتفعة.

الإكثار من تناول الأحماض الأمينية أوميجا 3 والأوميجا 6 حيث أن لها تأثير واقي، أي استبدال الدهون المجمدة بالزيوت السائلة مثل زيت الزيتون وتناول الأسماك الغنية بأوميجا 3 مثل الأسماك السردين والماكريل وسمكك التونة.

الابتعاد عن العوامل التى تتلف الغشاء المخاطي للمعدة مثل الشطة والفلفل الأسود وجوزة الطيب والقرنفل والخردل والثوم وبعض الأدوية ومنها مجموعة الساليسلات والكحوليات.

تجنب الأطعمة التي تنبه من زيادة إفراز الحمض المعوي مثل المشروبات المحتوية على الكافيين كالقهوة والكاكاو والكوكاكولا، وقد وجد أن القهوة الخالية من الكافيين لها أيضا نفس المفعول.

تجنب التدخين حيث أنه يزيد من إفراز الحمض المعدي ومن الحركات التقلصية لعضلات المعدة.

مضغ الطعام جيدا وعدم تناول الجلد الذي يصعب مضغه خاصة في المرضى الذين يعانون من مشاكل أو فقدان لبعض الأسنان وذلك لتجنب انسداد فتحة المعدة 18.

تناول عدة وجبات صغيرة يؤدى إلى الشعور بالراحة ويقلل من ارتجاع السائل الحمضى ويزيد من سريان الدم فى المعدة.

تجنب تناول وجبات خفيفة أثناء الليل لأنها تحفز إفراز الحمض المعدي أثناء النوم