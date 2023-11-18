السبت 18 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

علاج الشد العضلي بالمنزل، ومتي تلجأ للطبيب؟

الشد العضلي، فيتو
الشد العضلي، فيتو

إجهاد العضلات أو الشد العضلي أو تمزقها، يعني وجود تلف في العضلات أو الأوتار المرتبطة بها، ويمكن أن يحدث هذا النوع من الإصابات إذا مارست ضغطًا كبيرًا على العضلات، سواء كنت تمارس أنشطة يومية عادية، أو ترفع شيئًا ثقيلًا، أو تمارس التمارين الرياضية، أو تمارس رياضة، ولا يحدث ذلك للرياضيين فقط.

يمكن أن يتخذ تلف العضلات أشكالًا مختلفة، ربما تكون قد مزقت بعض أو كل ألياف العضلات والأوتار المرتبطة بتلك العضلات وعندما تتمزق العضلات، فإنها يمكن أن تلحق الضرر بالأوعية الدموية الصغيرة، مما يسبب نزيفًا موضعيًا أو كدمات، كما أنه يسبب الألم نتيجة تهيج النهايات العصبية في المنطقة المصابة وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

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الشد العضلي، فيتو

درجات وشدة الشد العضلي

في حين أن جميع انواع الشد العضلي مؤلمة، إلا أن بعضها أكثر خطورة من غيرها.

إجهاد العضلات من الدرجة الأولى: هذا إجهاد خفيف مع تأثير ضئيل على القوة أو الحركة.

إجهاد العضلات من الدرجة الثانية: على الرغم من أن هذا أكثر خطورة من إجهاد العضلات من الدرجة الأولى، إلا أن العضلات لم تتمزق تمامًا ومع ذلك، ستفقد القوة والحركة في تلك العضلة، وقد يستغرق الأمر من 2 إلى 3 أشهر للتعافي.

إجهاد العضلات من الدرجة الثالثة: تمزق العضلات أو الوتر تمامًا وقد تحتاج لعملية جراحية.

متى تطلب الرعاية الطبية

يجب الذهاب للطبيب إذا كنت تعاني من إصابة عضلية كبيرة أو تعاني من أي خدر أو وخز (أو إذا لم تحقق العلاجات المنزلية أي راحة خلال 24 ساعة).

اطلب العلاج الطارئ إذا سمعت صوت "فرقعة" أثناء الإصابة، أو لم تتمكن من المشي، أو إذا لاحظت تورمًا ملحوظًا، أو ألمًا، أو حمى، أو جروحًا مفتوحة.

علاج الشد العضلى بالمنزل

ضع كمادات الثلج على المنطقة بعد فترة وجيزة من الإصابة واحتفظ بالعضلة المتوترة في وضع ممدود، وسيساعد ذلك في إدارة كمية التورم أو النزيف الموضعي في العضلى، ويمكن استخدام الحرارة عندما يقل التورم واستخدام الحرارة في وقت أبكر من ذلك يمكن أن يزيد من التورم والألم.

لا تضع أبدًا الثلج أو الحرارة على الجلد العاري استخدم دائمًا غطاءًا واقيًا، مثل منشفة، بين مصدر الثلج أو الحرارة والجلد.

مسكنات الألم، تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، مثل النابروكسين أو الإيبوبروفين، لتقليل الألم وتحسين قدرتك على الحركة، ولا تتناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية إذا كنت تعاني من مرض في الكلى، أو لديك تاريخ من نزيف الجهاز الهضمي أو تتناول مخفف الدم (مثل الكومادين) دون التحدث مع طبيبك أولًا.

العلاج الطبي

على افتراض أنك لا تعاني من إصابة عضلية خطيرة تحتاج إلى عملية جراحية،فإن العلاج الطبي يشبه العلاج في المنزل، لكن يمكن للطبيب أن يقدم لك نصائح قيمة، مثل:

أخبرك بمدى إصابة العضلات والأوتار

أخبرك إذا كنت بحاجة إلى عكازات أو دعامة للمساعدة في الشفاء

سواء كنت بحاجة إلى تقييد نشاطك أو أخذ أيام إجازة من العمل

تحديد ما إذا كانت تمارين إعادة التأهيل أو العلاج الطبيعي ضرورية لمساعدتك على التعافي ومنع الإصابة مرة أخرى

الشد العضلي، فيتو

الوقاية من إجهاد العضلات في المنزل

تتضمن بعض الأنشطة التي يمكنك القيام بها في المنزل للمساعدة في تجنب الإصابة وتقليل خطر الإصابة بإجهاد العضلات في العمل أو أثناء ممارسة الرياضة أو ممارسة الرياضة ما يلي:

بدء برنامج التمارين الرياضية

ممارسة تمارين التقوية بانتظام

تمارين التمدد (اليوجا) يوميًا، وخاصة بعد ممارسة التمارين الرياضية

ضبط روتين للإحماء قبل ممارسة التمارين الصعبة، مثل الجري بلطف في مكانك لبضع دقائق.

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