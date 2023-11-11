أهمها الحمل والسكري، أسباب سلس البول

سلس البول هو مرور البول بشكل غير مقصود، ويعتقد انها مشكلة شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص لأسباب مختلفة.

انواع سلس البول

توجد عدة أنواع من سلس البول، بما في ذلك:

سلس البول الإجهادي، وهو عندما يتسرب البول في الأوقات التي تكون فيها المثانة تحت الضغط، على سبيل المثال، عند السعال أو الضحك.

سلس البول، فيتو

سلس البول الإلحاحي، وهو عندما يتسرب البول عندما يشعر الشخص برغبة مفاجئة ومكثفة في التبول، أو بعد ذلك بوقت قصير.

سلس البول الفيضي (احتباس البول المزمن)، عندما يكون الشخص غير قادر على إفراغ المثانة بالكامل، مما يسبب تسربًا متكررًا.

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سلس البول الكلي، عندما لا تستطيع المثانة تخزين أي بول على الإطلاق، مما يسبب التبول باستمرار أو التسرب المتكرر.

ومن الممكن أيضًا أن يكون الشخص مصابًا بمزيج من سلس البول الإجهادي والإلحاحي.

إن الإصابة بسلس البول تعني أن المريض يتبول دون قصد، يختلف متى وكيف يحدث ذلك اعتمادًا على نوع سلس البول الذي يعاني منه.

الأنواع الشائعة من سلس البول

يعاني معظم الأشخاص المصابين بسلس البول إما من سلس البول الإجهادي أو سلس البول الإلحاحي.

سلس البول الإجهادي

يحدث سلس البول الإجهادي عندما يتسرب البول عندما تتعرض المثانة لضغط إضافي مفاجئ - على سبيل المثال، عند السعال، ولا يرتبط الأمر بالشعور بالتوتر، وتشمل الأنشطة الأخرى التي قد تسبب تسرب البول ما يلي:

العطس

الضحك

رفع أحمال ثقيلة

وعادة ما تكون كمية البول التي يتم إخراجها صغيرة، ولكن سلس البول الإجهادي قد يؤدي أحيانًا إلى إخراج كميات أكبر من البول، خاصة إذا كانت المثانة ممتلئة جدًا.

سلس البول الإلحاحي

يحدث سلس البول الإلحاحي، أو سلس البول الإلحاحي، عندما تشعر بالحاجة المفاجئة والمكثفة للغاية للتبول ولا تتمكن من تأخير الذهاب إلى المرحاض، وغالبًا ما يكون هناك بضع ثوانٍ فقط بين الحاجة إلى التبول وإطلاق البول، وفقًا لموقع "NHS" الطبي.

وقد تنجم الحاجة للتبول عن طريق التغيير المفاجئ في الوضعية، أو حتى عن طريق صوت الماء الجاري، ويمكن أيضًا التبول أثناء العلاقة الحميمية.

وغالبًا ما يحدث هذا النوع من سلس البول كجزء من مجموعة من الأعراض تسمى متلازمة فرط نشاط المثانة، والتي تحدث عندما تكون عضلة المثانة أكثر نشاطًا من المعتاد.

بالإضافة إلى التسبب أحيانًا في سلس البول الإلحاحي، فإن متلازمة فرط نشاط المثانة قد تعني ان المريض يحتاج إلى التبول بشكل متكرر، بما في ذلك عدة مرات أثناء الليل.

أعراض المسالك البولية السفلية (LUTS)

يشمل الجهاز البولي السفلي المثانة والأنبوب الذي يمر عبره البول عند خروجه من الجسم (مجرى البول).

وتعد أعراض المسالك البولية السفلية (LUTS) شائعة مع تقدم الأشخاص في السن، ويمكن أن تتضمن ما يلي:

مشاكل في تخزين البول، مثل الحاجة الملحة أو المتكررة للتبول أو الشعور بالحاجة إلى التبول مرة أخرى مباشرة بعد التبول.

مشاكل في التبول، مثل تدفق البول البطيء، أو الإجهاد لتمرير البول، أو التوقف والبدء أثناء التبول.

مشاكل بعد التبول، مثل الشعور بأنك لم تفرغ المثانة بالكامل أو تمرير بضع قطرات من البول بعد أن تعتقد أنك انتهيت.

يمكن أن تؤدي الاصابة بالLUTS إلى زيادة احتمالية سلس البول.

أسباب سلس البول الإجهادي

يحدث سلس البول الإجهادي عندما يصبح الضغط داخل المثانة أثناء امتلائها بالبول أكبر من قوة مجرى البول للبقاء مغلقًا، مجرى البول هو الأنبوب الذي يمر عبره البول ليخرج من الجسم.

أي ضغط إضافي مفاجئ على المثانة، مثل الضحك أو العطس، يمكن أن يتسبب في تسرب البول من مجرى البول إذا كنت تعاني من سلس البول الإجهادي.

وقد لا يتمكن مجرى البول من البقاء مغلقًا إذا كانت عضلات الحوض (عضلات قاع الحوض) ضعيفة أو تالفة، أو في حالة تلف العضلة العاصرة للإحليل - وهي حلقة العضلات التي تحافظ على مجرى البول مغلقًا.

وقد تكون مشاكل هذه العضلات ناجمة عن:

الضرر أثناء الولادة - خاصة إذا كانت الولادة طبيعية وليس عن طريق عملية قيصرية

زيادة الضغط على البطن - على سبيل المثال، الحمل أو السمنة.

تلف المثانة أو المنطقة المجاورة أثناء الجراحة - مثل إزالة الرحم (استئصال الرحم)، أو إزالة غدة البروستاتا

الحالات العصبية التي تؤثر على الدماغ والحبل الشوكي، مثل مرض باركنسون أو التصلب المتعدد

بعض اضطرابات النسيج الضام، مثل متلازمة إهلرز-دانلوس

أدوية معينة

سلس البول، فيتو

أسباب سلس البول الإلحاحي

يمكن أن تكون الحاجة الملحة والمتكررة للتبول ناجمة عن مشكلة في العضلات النافصة الموجودة في جدران المثانة.

وتسترخي العضلات النافصة لتسمح للمثانة بالامتلاء بالبول، ثم تنقبض عندما تذهب إلى المرحاض لتسمح للبول بالخروج.

وفي بعض الأحيان تنقبض العضلات النافصة كثيرًا، مما يخلق حاجة ملحة للذهاب إلى المرحاض، يُعرف هذا بوجود فرط نشاط المثانة.

وقد لا يكون سبب انقباض العضلات النافصة في كثير من الأحيان واضحًا، ولكن الأسباب المحتملة تشمل ما يلي:

شرب الكثير من الكحول أو الكافيين

عدم شرب كمية كافية من السوائل - يمكن أن يتسبب ذلك في تجمع بول قوي ومركّز في المثانة، مما قد يؤدي إلى تهيج المثانة ويسبب أعراض فرط النشاط.

الإمساك

الحالات التي تؤثر على المسالك البولية السفلية (مجرى البول والمثانة) - مثل التهابات المسالك البولية (UTIs) أو أورام المثانة

الحالات العصبية

أدوية معينة