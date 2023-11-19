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أخبار مصر

اليوم، انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالجيزة

حملة بيطرية في الجيزة،
حملة بيطرية في الجيزة، فيتو

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بمراكز ومدن وقرى المحافظة، اليوم الأحد الموافق 19/11/2023، وذلك بالتزامن مع انطلاقها على مستوى محافظات الجمهورية. 
 

يأتي ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالجيزة رفع درجة الاستعداد القصوى لانطلاق الحملة بكل ربوع المحافظة، مشيرة إلى أنه تم توفير كميات اللقاحات اللازمة وكل التجهيزات الطبية البيطرية من ثلاجات لنقل اللقاح ومستلزمات التحصين وتسجيل وترقيم الحيوانات للجان الميدانية بالقرب من الوحدات البيطرية، مع قيام لجان الإرشاد البيطري بتوعية المربين.

وأهابت المديرية، المربين بالاستجابة للحملة وتقديم مواشيهم للتحصين، وذلك بالتوجه لأقرب لجنة بالقرية.

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احمد راشد محافظ الجيزة الحملة القومية لتحصين ألماشية الدكتور علاء عبد العال الدكتور إيهاب صابر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الوحدات البيطرية مدير مديرية الطب البيطري

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