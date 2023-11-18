رحلة أسعار برامج الحج السياحي خلال 3 سنوات.. تغير سعر صرف العملات السبب الرئيسي في الارتفاع.. وتغيرات في سعر خدمات الطوافة بالمشاعر

رحلة أسعار برامج الحج السياحي في 3 سنوات، يستعد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لاعتماد ضوابط الحج السياحي بعد انتهاء اللجنة العليا للحج والعمرة من صياغتها تمهيدا لفتح الباب أمام شركات السياحة لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في عمل مناسك الحج على البوابة الموحدة للحج.

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تفاصيل إجراء قرعة الحج السياحي لاختيار الفائزين

وفتحت غرفة شركات السياحة الباب إلى شركات السياحة لتلقي حجوزات المواطنين للمشاركة في قرعة الحج السياحي للعام الجديد 1445 هجرية، على أن تعلن وزارة السياحة والآثار عن موعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج في وقت لاحق مع إعلان الضوابط المنظمة لقرعة الحج السياحي.

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خريطة زيادات اسعار برامج الحج السياحي في 3 سنوات

ومن المقرر أن تتضمن ضوابط قرعة الحج السياحي موعد وانتهاء فتح الباب أمام شركات السياحة لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في عمل مناسك الحج بكل مستوى على البوابة الموحدة للحج تمهيدا لإجراء القرعة واختيار الفائزين لقرعة الحج السياحي لهذا العام.

وقال أحمد وحيد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بالدلتا، إن أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام ستبدأ من 195 ألف جنيه للمستوى البري، وتصل إلى 220 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي طيران وذلك بدون أسعار تذاكر الطيران.

أسعار برامج الحج السياحي لعام 2024

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بالدلتا ل«فيتو»، أن سعر برنامج 5 نجوم تسكين صف أول مباشرة على الحرم وحتي 250 مترا يصل إلى 480 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران، فيما يصل سعر البرنامج 5 نجوم تسكين صف ثاني بمسافات من 250 إلى 1250 مترا ب 430 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران أيضا.

ووصلت اسعار برامج الحج السياحي لعام 2023

- المستوى الاقتصادي طيران بـ130 ألف جنيه دون تذكرة الطيران.

- المستوى البري بـ130 ألف جنيه.

- مستوى 5 نجوم إقامة في فنادق تبعد عن الحرم من 1250 مترا وحتى 4 آلاف متر بـ230 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

- مستوى 5 نجوم إقامة في فنادق صف ثان من الحرم بمسافة من 250 مترا وحتى 1250 مترا من الحرم المكي بـ275 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

- مستوى 5 نجوم إقامة في فنادق صف أول على الحرم وحتى 250 مترا من الحرم بـ310 آلاف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

فيما وصلت اسعار مستويات الحج السياحي لعام 2022كالتالي:

بعد أن تم تحديد أسعار رحلات الحج 2022 النهائية، وبعد تحديد أسعار خدمات طواف، لتكون الزيادة برحلات الحج الاقتصادي نحو 12 ألف جنيه، بينما وصلت الزيادة في رحلات الحج الـ5 نجوم نحو 16 ألف جنيه، واليكم تفاصيل أسعار رحلات الحج 2022 الجديدة:

- 5 نجوم صف أول بسعر 177 ألفًا و500 جنيه، غير شامل تذكرة الطيران.

- 5 نجوم صف ثان بسعر 157 ألفًا و500 جنيه، غير شامل تذكرة الطيران.

أسعار رحلات الحج الاقتصادي 2022، موسم كامل بسعر 92 ألفًا و500 جنيه غير شامل تذكرة الطيران.

وكانت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أعلنت رسميًا عن بدء إجراءات موسم الحج الجديد لعام 1445 هجريا.

اسعار برامج الحج السياحي لعام 2024

فتح باب تلقي حجوزات قرعة الحج السياحي

وأكدت الغرفة أن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع التوقيتات الجديدة الصادرة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية حول تنظيم إجراءات الحج للموسم الجديد.

وخاطبت الغرفة أعضائها من شركات السياحة المصرية تخطرهم بالسماح للشركات السياحية الراغبة في تنفيذ رحالت الحج البدء في الإعلان عن تلقى طلبات المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي لهذا الموسم، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

فتح باب تسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج

وأضافت الغرفة في منشورها إلى شركات السياحة أنه سيتم إخطار الشركات بموعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج أسوة بالموسم الماضي فور الإعلان عن ضوابط الحج للموسم الجديد 1445 هـ.

وناشدت غرفة شركات السياحة المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي التوجه مباشرة الى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، وحذرتهم من اللجوء إلى الوسطاء والسماسرة حيث يؤدي ذلك لضياع حقوق المواطنين وعرض برامج غير حقيقية عليهم.