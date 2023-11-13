الإثنين 13 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الحج بدون قرعة، السياحة تبدأ تلقي طلبات الشركات للاشتراك في البرنامج الجديد

الحج، فيتو
الحج، فيتو

بدأت غرفة شركات السياحة تلقي طلبات شركات السياحة الراغبة في الاشتراك في البرنامج الجديد لقرعة الحج السياحي والذي سيتم تنظيمه لأول مرة بدون قرعة، من خلال تلقي طلب على الموقع الإلكتروني موضحا به العدد الذي تزعم الشركة تنفيذه حتى يتسنى للجهة الإدارية دراسة تلك الطلبات للرد عليها علي أن يتم غلق باب تلقي طلبات الشركات في الـ 19 من نوفمبر الجاري.

وأكد أحمد وحيد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بوسط الدلتا، أن اللجنة العليا للحج والعمرة انتهت من صياغة الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحي وتم رفعها إلى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لأعتمادها رسميًا.

رحلات الحج

أسعار برامج الحج السياحي

وأضاف وحيد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بوسط الدلتا لـ«فيتو»، أن أسعار برامج الحج السياحي للعام الجديد 1445هـ ستبدأ من 195 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي، فيما سيصل سعر البرنامج الاقتصادي طيران إلى 220 ألف جنيه دون تذاكر الطيران.

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وأشار إلى أن أسعار برنامج «5 نجوم ب» سكن صف ثاني بفنادق تبعد عن الحرم تبعد عن الحرم بمسافة من 250 إلى 1250 مترا بسعر 430 ألف جنيه، فيما يصل سعر برنامج «5 نجوم أ» صف أول بفنادق لا تبعد عن الحرم بمسافة 250 مترا بسعر 480 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران ايضا.

مستويات برامج الحج السياحي

وكانت غرفة شركات السياحة أعلنت عن استحداث مستوى جديد بنظام تأشيرات الحج المباشر لقبول حجوزات المواطنين لعمل فريضة الحج هذا العام عبر تأشيرات الحج السياحي.

وقالت غرفة شركات السياحة إنه تم إقرار فرص للحج السياحي هذا العام من خلال نظام القرعة علي المستويات المختلفة بشروط ومواصفات وضوابط إدارية وفنية وسعرية تقررها وزارة السياحة والآثار.

وأضافت الغرفة أنه نظرا لوجود عدد كبير من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج ولكن لم يحالفهم التوفيق في الحصول على فرصة للحج وحتى يتمكن المواطن المصري من الحصول علي فرصة لتأدية الفريضة بخدمات متميزة، فقد تم وضع ترتيب هذا العام ولأول مرة يتضمن توفير  هذه الفرص من خلال طرح باقات لبرامج خج متعددة تناسب جميع الشرائح والمستويات ويكون عليها رقابة من الجهة الإدارية تضمن الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين وفق تعاقد تبرمه الشركة مع المواطن في تنفيذ البرامج المتميزة بدون قيد أو شرط علي المواطن.

وأعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، رسميًا عن بدء إجراءات موسم الحج الجديد لعام 1445 هجريا.

فتح باب تلقي حجوزات قرعة الحج السياحي

 وأكدت الغرفة أن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع التوقيتات الجديدة الصادرة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية حول تنظيم إجراءات الحج للموسم الجديد.

وخاطبت الغرفة أعضائها من شركات السياحة المصرية تخطرهم بالسماح للشركات السياحية الراغبة في تنفيذ رحالت الحج البدء في الإعلان عن تلقى طلبات المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي لهذا الموسم، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

فتح باب تسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج

وأضافت الغرفة في منشورها إلى شركات السياحة أنه سيتم إخطار الشركات بموعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج أسوة  بالموسم الماضي فور الإعلان عن ضوابط الحج للموسم الجديد 1445 هـ.

وناشدت غرفة شركات السياحة المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي التوجه مباشرة الى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، وحذرتهم من اللجوء إلى الوسطاء والسماسرة حيث يؤدي ذلك لضياع حقوق المواطنين وعرض برامج غير حقيقية عليهم.

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