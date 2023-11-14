الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

29 فائزا و15 في الاحتياط بقرعة الحج بالوادي الجديد (ڤيديو)

قرعة الحج بالوادي
قرعة الحج بالوادي الجديد، ڤيتو

أجرت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء،  قرعة الحج، داخل القاعة الرئيسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1445 هـ.

وأعلنت مديرية الأمن فوز 29 حاجا من واحات الوادي الجديد الخمس، منهم 2 بالتزكية من كبار السن، بالإضافة إلى 15 فائزا في قائمة الاحتياط.

كان قد تم الإعلان عن قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 21 فبراير الماضي، حتى يوم الإثنين 6 مارس الحالي.

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وتقرر البدء في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1444هـ / 2023م.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق، عن البدء فى إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445/2024م.

وأكدت وزارة الداخلية بأن مواعيد إجراء قرعة الحج ستكون خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 16/11/2023.

السبت الموافق 11/11/2023
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة–الجيزة–الشرقية –مطروح).

الأحد الموافق 12/11/2023
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الإسكندرية –دمياط –الدقهلية –المنيا –القليوبية).

الإثنين  الموافق 13/11/2023
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة –بورسعيد –الغربية –بنى سويف - جنوب سيناء –أسوان).

الثلاثاء الموافق 14/11/2023
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ –الوادى الجديد –الإسماعيلية –المنوفية –الفيوم).

الأربعاء الموافق 15/11/2023
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن(أسيوط –السويس –البحر الأحمر –الأقصر).  

الخميس الموافق 16/11/2023
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن(سوهاج –قنا –شمال سيناء).

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