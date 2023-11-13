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ملفات وحوارات

أسعار الحج السياحي ترتفع.. والحكومة تستعد لإعلان ضوابط الموسم الجديد.. البرامج تبدأ من 195 ألف جنيه وتصل لـ 480 ألف جنيه

الحج، فيتو
الحج، فيتو

تستعد مصر لبدء موسم الحج الجديد لعام 1445 هجريا، حيث من المقرر أن تعلن وزارة السياحة والآثار ضوابط الحج السياحي خلال الأيام القادمة.

وبدأت شركات السياحة تلقى طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي، على أن يتم الإعلان عن موعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج فور الإعلان عن ضوابط الحج.

وناشدت غرفة شركات السياحة المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي التوجه مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، وحذرتهم من اللجوء إلى الوسطاء والسماسرة.

موعد اعتماد ضوابط الحج السياحي 

يستعد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لاعتماد ضوابط الحج السياحي بعد انتهاء اللجنة العليا للحج والعمرة من صياغتها تمهيدا لفتح الباب أمام شركات السياحة لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في عمل مناسك الحج علي البوابة الموحدة للحج.

وقال أحمد وحيد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بالدلتا، إن أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام ستبدأ من 195 ألف جنيه للمستوى البري، وتصل إلى 220 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي طيران وذلك بدون أسعار تذاكر الطيران.

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أسعار برامج الحج السياحي

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بالدلتا لـ«فيتو»، أن سعر برنامج 5 نجوم تسكين صف أول مباشرة على الحرم وحتى 250 مترا يصل إلى 480 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران، فيما يصل سعر البرنامج 5 نجوم تسكين صف ثانٍ بمسافات من 250 إلى 1250 مترا بـ 430 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران أيضا.

وأعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، رسميًا عن بدء إجراءات موسم الحج الجديد لعام 1445 هجريا.

فتح باب تلقي حجوزات قرعة الحج السياحي

 وأكدت الغرفة أن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع التوقيتات الجديدة الصادرة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية حول تنظيم إجراءات الحج للموسم الجديد.

وخاطبت الغرفة أعضائها من شركات السياحة المصرية تخطرهم بالسماح للشركات السياحية الراغبة في تنفيذ رحالت الحج البدء في الإعلان عن تلقى طلبات المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي لهذا الموسم، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

فتح باب تسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج

وأضافت الغرفة في منشورها إلى شركات السياحة أنه سيتم إخطار الشركات بموعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج أسوة  بالموسم الماضي  فور الإعلان عن ضوابط الحج للموسم الجديد 1445 هـ.

وناشدت غرفة شركات السياحة المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي التوجه مباشرة الى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، وحذرتهم من اللجوء إلى الوسطاء والسماسرة حيث يؤدي ذلك لضياع حقوق المواطنين وعرض برامج غير حقيقية عليهم.

 

 

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