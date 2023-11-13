أسعار برامج الحج السياحي.. زيادة 65 ألف جنيه في الاقتصادي.. 170 ألفا لـ5 نجوم.. والسياحة تستحدث نظام التأشيرات المباشرة

يستعد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لاعتماد ضوابط الحج السياحي بعد انتهاء اللجنة العليا للحج والعمرة من صياغتها تمهيدا لفتح الباب أمام شركات السياحة لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في عمل مناسك الحج على البوابة الموحدة للحج.

أسعار برامج الحج السياحي

أكد أحمد وحيد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بوسط الدلتا، أن اللجنة العليا للحج والعمرة انتهت من صياغة الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحي وتم رفعها إلى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لاعتمادها رسميًا.

رحلات الحج

أسعار برامج الحج السياحي

وأضاف وحيد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بوسط الدلتا لـ«فيتو»، أن أسعار برامج الحج السياحي للعام الجديد 1445هـ ستبدأ من 195 ألف جنيه للبرنامج البري بزيادة 65 ألف جنيه، فيما سيصل سعر البرنامج الاقتصادي طيران إلى 220 ألف جنيه بزيادة 90 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران.

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وأشار إلى أن أسعار برنامج «5 نجوم ب» سكن صف ثاني بفنادق تبعد عن الحرم تبعد عن الحرم بمسافة من 250 إلى 1250 مترا بسعر 430 ألف جنيه بزيادة 155 ألف جنيه، فيما يصل سعر برنامج «5 نجوم أ» صف أول بفنادق لا تبعد عن الحرم بمسافة 250 مترا بسعر 480 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران ايضا بزيادة 170 ألف جنيه.

أسعار برامج الحج للموسم الماضي

ووصلت أسعار برامج الحج السياحي للعام الماضي 1444 هجرية بإجمالي 16 ألف تأشيرة تم تخصيصها الحج السياحي العام الماضي، حيث تم تخصيص النسبة الأكبر للتأشيرات الاقتصادي بنسبة 50% وعددهم 8000 تأشيرة، وتخصيص 25% للخمس نجوم وعددها 4000 تأشيرة، و25% للبري وعددها 4000 تأشيرة.

وحددت الضوابط مبلغ 310 آلاف للحج السياحي خمس نجوم صف أول مباشر على الحرم 250 مترا، وصف ثاني من 250 مترا إلى 1250 مترا بسعر 275 ألفا، وبعد مسافة 1250 مترا وحتى 4000 متر 230 ألفا، بينما تم تحديد مبلغ 130 ألفا للحج الاقتصادي طيران، و130 ألفا للسياحي البري علما بأن جميع الأسعار الواردة بالجدول التالى لا تشمل تذاكر الطيران لجميع المستويات ما عدا المستوى البرى.

مستويات برامج الحج السياحي

وكانت غرفة شركات السياحة أعلنت عن استحداث مستوى جديد بنظام تأشيرات الحج المباشر لقبول حجوزات المواطنين لعمل فريضة الحج هذا العام عبر تأشيرات الحج السياحي.

وقالت غرفة شركات السياحة إنه تم إقرار فرص للحج السياحي هذا العام من خلال نظام القرعة علي المستويات المختلفة بشروط ومواصفات وضوابط إدارية وفنية وسعرية تقررها وزارة السياحة والآثار.

وأضافت الغرفة أنه نظرا لوجود عدد كبير من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج ولكن لم يحالفهم التوفيق في الحصول على فرصة للحج وحتى يتمكن المواطن المصري من الحصول علي فرصة لتأدية الفريضة بخدمات متميزة، فقد تم وضع ترتيب هذا العام ولأول مرة يتضمن توفير هذه الفرص من خلال طرح باقات لبرامج خج متعددة تناسب جميع الشرائح والمستويات ويكون عليها رقابة من الجهة الإدارية تضمن الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين وفق تعاقد تبرمه الشركة مع المواطن في تنفيذ البرامج المتميزة بدون قيد أو شرط على المواطن.

موعد بدء تلقي حجوزات الحج المباشر

وأشارت الغرفة إلى أنه سيتم فتح الباب اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الـ 19 من نوفمبر الجاري أمام من يرغب من الشركات السياحية المصرح لها بتنفيذ رحلات الحج هذا العام وليس عليها ملاحظات من الوزارة للتقدم بطلب على الموقع الإلكتروني موضحا به العدد الذي تزعم الشركة تنفيذه حتى يتسنى للجهة الإدارية دراسة تلك الطلبات للرد عليها.

وأعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، رسميًا عن بدء إجراءات موسم الحج الجديد لعام 1445 هجريا.

فتح باب تلقي حجوزات قرعة الحج السياحي

وأكدت الغرفة أن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع التوقيتات الجديدة الصادرة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية حول تنظيم إجراءات الحج للموسم الجديد.

وخاطبت الغرفة أعضائها من شركات السياحة المصرية تخطرهم بالسماح للشركات السياحية الراغبة في تنفيذ رحالت الحج البدء في الإعلان عن تلقى طلبات المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي لهذا الموسم، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

فتح باب تسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج

وأضافت الغرفة في منشورها إلى شركات السياحة أنه سيتم إخطار الشركات بموعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج أسوة بالموسم الماضي فور الإعلان عن ضوابط الحج للموسم الجديد 1445 هـ.

وناشدت غرفة شركات السياحة المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي التوجه مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، وحذرتهم من اللجوء إلى الوسطاء والسماسرة حيث يؤدي ذلك لضياع حقوق المواطنين وعرض برامج غير حقيقية عليهم.