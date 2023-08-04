الجمعة 04 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

أعراض الشد العضلي وأهم طرق العلاج

الشد العضلي، فيتو
الشد العضلي، فيتو

يتعرض عدد من الأشخاص من الآلام في العضلات بسبب حدوث شد أو إجهاد بها نتيجة ممارسة التمارين الرياضية الشاقة أو بسبب رفع شيء ثقيل.

 

وفي التقرير التالي تستعرض “فيتو” أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالشد العضلي وطرق علاجه.

 

ما هو شد العضلات 

شد العضلات يعني أنه يوجد ضررًا للعضلة أو الأوتار المرتبطة بها ويمكن أن يحدث هذا النوع من الإصابات إذا ضغط الشخص بشدة على العضلات  سواء عن طريق القيام بالأنشطة  اليومية أو عند رفع شيئًا ثقيلًا أو إذا مارس التمارين الرياضية الشاقة وذلك وفقا لموقع “WebMD”. 

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وتتنوع أعراض شد العضلات أو الإجهاد العضلي ما بين تورم أو كدمات أو احمرار بسبب الإصابة وقد يشعر المصاب بألم عند الراحة أو عند استخدام العضلة التي حدث بها الشد ومن الممكن ألا يكون الشخص غير قادر على استخدام العضلة.
 

شد العضل

درجات وشدة إجهاد العضلات

يوجد درجات مختلفة لشدة إجهاد العضلات هناك إجهاد من الدرجة الأولى وهو إجهاد خفيف يصاحبه تأثير ضعيف على القوة أو الحركة ويوجد أيضا إجهاد  من الدرجة الثانية وهو أكثر شدة من إجهاد العضلات من الدرجة الأولى وقد يفقد الشخص القوة والحركة في تلك العضلة ومن الممكن أن يستغرق ذلك الأمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر للتعافي.

الشد العضلي،فيتو

 

علاج شد العضلات في المنزل

من الممكن أن يتم علاج شد العضلات في المنزل عن طريق وضع أكياس ثلج على المنطقة المعنية بعد الإصابة بفترة وجيزة مع الحفاظ على العضلات المجهدة في وضع مشدود  لأن هذا الوضع سوف يساعد في التحكم في كمية التورم أو النزيف الموضعي في العضلات.

 بالإضافة إلى استخدام مسكنات الآلام ويمكن أن يستخدم المصاب ضمادة مرنة التي توفر الدعم وتقلل التورم مع ضرورة تجنب الأنشطة التي تسبب الإجهاد والأنشطة الأخرى المؤلمة.

 

الوقاية من الشد العضلي 

يمكن أن تتم الوقاية من الشد العضلي عن طريق وضع برنامج للإحماء قبل  التمارين الرياضية الشاقة مثل الجري بلطف في المكان لبضع دقائق والتمدد بعد التمرين مع عدم حمل أشياء ثقيلة.

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