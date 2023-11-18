14 سببا لآلام الرقبة، وكيفية علاج منها

تعمل الرقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهذا يؤثر سلبًا في حياة بعض الأشخاص ويكون الأمر مؤلمًا في بعض الأحيان، وقد تؤدي أشياء كثيرة إلى حدوث ذلك، ولكن يمكنك القيام ببعض الأشياء للمساعدة على الشعور بالتحسن.

آلام الرقبة، فيتو

وضعية النوم غير المعتادة

إذا كان لديك "تشنج" في رقبتك، فأنت تعرف ذلك فور استيقاظك، وربما نمت على كرسي أو استخدمت وسادة مختلفة، ويحدث ذلك نتيجة النوم في وضع غريب يضع ضغطًا على الرقبة، والذي يعد أمر شائع جدًا، وعادةً ما لا يكون خطيرًا.

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علاج وضعية النوم غير المعتادة

إذا استيقظت وأنت تعاني من نوبة ألم في الرقبة، فإن القليل من الراحة وتناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية من المفترض أن تشعرك بالتحسن، من المفيد النوم على ظهرك والتأكد من أن وسادتك في المكان الصحيح.

إجهاد الرقبة

إذا فعلت شيئًا برقبتك لا تفعله عادةً، مثل النظر إلى السماء لمشاهدة عرض جوي أو موازنة شيء ثقيل على كتفيك، فقد يبدأ الألم بعد فترة وهذه العضلات ليست معتادة على العمل بهذه الطريقة.

علاج إجهاد الرقبة

لا تضع رأسك في أوضاع غير معتادة إذا لم تكن مضطرًا لذلك وإذا قمت بذلك، فحاول أن تأخذ فترات راحة كثيرًا وتحريك رقبتك في اتجاهات أخرى للحفاظ على استرخاء عضلاتك، وإذا كنت تعاني من الألم، فيمكن أن تساعدك الراحة والأدوية المتاحة دون وصفة طبية.

متلازمة "رقبة المراسلة"

هذا شكل آخر من أشكال إجهاد الرقبة، إن قضاء ساعات طويلة أمام هاتفك الذكي يمكن أن يؤدي إلى إجهاد تلك العضلات والأوتار، والكثير من الوقت المنحني على أي شيء - بما في ذلك جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو طاولة العمل - يمكن أن يفعل نفس الشيء.

علاج

لا تنحنِ إلى الأمام، وارفع هاتفك إلى أعلى عندما تنظر إليه، على سبيل المثال. إذا كان عملك يضعك في وضعية منحنية، فخذ فترات راحة وحاول تمديد ظهرك وتقويسه، كما أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ستجعلك أقوى وأكثر مرونة، مما قد يساعد في حماية رقبتك.

الوخز بالرقبة

يحدث هذا عندما تضغط على أعصاب رقبتك أو كتفك، كما هو الحال عندما تلعب رياضة تتطلب الاحتكاك الجسدي، شيء يبدو وكأنه صدمة كهربائية تسقط على كتفك وذراعك ويدك، وعادة ما يستمر بضع ثوان فقط، لكنه قد يستمر لعدة أيام.

علاج الوخز بالرقبة

من المحتمل أن تتعافى دون علاج، ولكن إذا كنت تعاني من الوخزات بشكل متكرر أو ظلت قائمة يجب مراجعة الطبيب، وينطبق هذا بشكل خاص إذا كنت تعاني من خدر أو وخز أو كان لديك خدر في كلا الذراعين.

الإصابة

يمكن أن يحدث هذا بعد أن تضربك أي قوة حادة من الخلف - في أغلب الأحيان عندما تصطدم سيارتك، والذي يدفع رأسك فجأة إلى الأمام ثم إلى الخلف مرة أخرى، بصرف النظر عن آلام الرقبة، قد تعاني أيضًا من الصداع الذي يبدأ في قاعدة جمجمتك ووخز أو تنميل أو ألم في الجزء العلوي من الظهر أو الذراعين.

القرص الغضروفي

يمكن أن تتشقق "الأقراص" الناعمة الموجودة بين العظام الصغيرة في العمود الفقري وتفرز مادة تشبه الهلام تضغط على الأعصاب في رقبتك، ويسبب الألم الذي يمكن أن ينتقل إلى ذراعيك أو أسفل ظهرك.

علاج القرص المنفتق

قد تساعد الكمادات الساخنة والباردة على تقليل التورم وتجعلك تشعر بالتحسن ويمكن أن تساعد أيضًا مسكنات الألم والتمارين التي تقوي عضلاتك وتمططها، وإذا استمر الألم بعد بضعة أشهر، فقد يوصي طبيبك بإجراء عملية جراحية.

آلام الرقبة، فيتو

تضيق العمود الفقري

يحدث هذا عندما تضيق المساحات الموجودة في عمودك الفقري، مما قد يضغط على الأعصاب والعظام التي تمتد من جزء العمود الفقري الموجود في رقبتك إلى كتفيك وذراعيك وعلى طول ساقيك، ويمكن أن تسببه التهابات المفاصل والأورام والأمراض الموروثة (الوراثية) وغيرها من الحالات، ويكون احتمال حدوثه أكبر بكثير بعد سن الخمسين.