أستاذ بجامعة هارفارد يزف البشرى، تطورات جديدة لعلاج مرض السكر

علاج السكر، كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، عن التطورات الجديدة في علاج السكر، مؤكدًا على أنه قد تم عمل 11 إنجازا جديدا في مجال علاج مرض السكر.

إنجازات جديدة في علاج مرض السكر

وقال الدكتور أسامة حمدي إن الإنجازات الجديدة في علاج مرض السكر ضمت عدة ابتكارات، منها ابتكار إنسولين طويل المفعول، يتم حقنه مرة واحدة في الأسبوع لمرضى السكر، وكبسولات إنسولين تعطى عن طريق الفم، وأنسولين الاستنشاق.



وأكد أستاذ السكر بجامعة هارفارد على علاج جديد للسكر بدأ استخدامه يؤجل حدوث مرض السكر لمدة 32 شهرًا عند الأطفال، وإنجاز بنكرياس صناعي جديد ومتطور يحقن جرعة الإنسولين بدقة، بالإضافة لابتكار دواء جديد يعطى عن طريق الفم، يخفض السكر التراكمي عند مرضى السكر.

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إنجاز جديد لعلاج مرض السكر، فيتو



وعن الإنجازات الجديدة في مجال علاج السكر، قال الدكتور أسامة حمدي: "١١ إنجازًا جديدًا في مجال علاج السكر! بمناسبة اليوم العالمي للسكر، هذه آخر التطورات الرائعة في مجال مرض السكر وعلاجه".

ابتكار إنسولين طويل المفعو ل وكبسولة الأنسولين

تضم الإنجازات الجديدة لعلاج السكر "١- ابتكار إنسولين طويل المفعول، يحقن مرة واحدة أسبوعيًّا لمرضى السكر من النوع الثاني. انتهت أبحاث المرحلة الثالثة والأخيرة، وفي انتظار موافقة هيئة الغذاء والدواء عليه."

وتابع الدكتور أسامة حمدي التعريف بإنجازات علاج السكر فقال: "٢- ابتكار كبسولات إنسولين تعطى عن طريق الفم، وتمتص فقط من الأمعاء. دخلت الأبحاث المرحلة الثالثة والأخيرة، وقاربت على الانتهاء، وأعتقد أنه سيكون متوافرًا للمرضى في عام ٢٠٢٤، إذا وافقت عليه هيئة الغذاء والدواء الأمريكية."

طرق جديدة لعلاج مرض السكر، فيتو



وأكد أستاذ جامعة هارفارد "٣- عاد إنسولين الاستنشاق بقوة بعد الأبحاث التي أكدت فاعليته في النوعين الأول والثاني للسكر بعد تعديل جرعاته، وجهاز الاستنشاق الخاص به."

دواء جديد يؤجل حدوث مرض السكر

وهناك أدوية جديدة تم استخدامها لعلاج السكر "٤- بدأ استخدام الدواء الجديد الذي يؤجل حدوث مرض السكر من النوع الأول لمدة ٣٢ شهرًا عند الأطفال المعرضين للإصابة بالنوع الأول من السكر، وعند بداية ارتفاع سكر الدم، ومن المتوقع الموافقة عليه قريبًا للمشخصين حديثًا بمرض السكر من النوع الأول."

تطورات علاج مرض السكر، فيتو



وأضاف الدكتور أسامة حمدي "٥- جهازان لقياس السكر المستمر بحجم صغير جدًّا، وبدقة عالية، وهما موجودان حاليًا في السوق الأمريكية؛ Dexcom 7 and Freestyle Libre 3.. ٦- بنكرياس صناعي جديد ومتطور، ولا يحتاج إلى عد النشويات كالسابقين، ليحقن جرعة الإنسولين بدقة، وقد بدأ استخدامه في الولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم iLet."

وقال "٧- عقار جديد لخفض الوزن يحقن أسبوعيًّا، ويخفض الوزن بمعدل 22.5% في خلال عام، ووافقت عليه هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تحت اسم Zepbound، وسيكون متوافرًا في السوق الأمريكية والدولية أوائل عام ٢٠٢٤.. ٨- نظام غذائي مركب ضمن برنامج متكامل يسمى DROP، يمكنه شفاء مرضى السكر من النوع الثاني، والتوقف عن العلاج إذا طُبِّقَ على مدار ١٢ أسبوعًا للمرضى في خلال السنوات الخمس الأولى للمرض."

طرق جديدة لعلاج مرض السكر

كما ضمت العلاجات الجديدة لمرضى السكر "٩- طريقة حديثة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليل الجيني، يمكنها توقع تطور مرض السكر ومضاعفاته، وتحديد العلاج المناسب له بدقة متناهية..

١٠- كبسولة تحافظ على خلايا البنكرياس المخلقة من الخلايا الجذعية لزراعتها تحت الجلد في مرضى النوع الأول للسكر، وتحميها من مهاجمة الجهاز المناعي، لتفرز بذلك الإنسولين كالبنكرياس الطبيعي تمامًا. نجحت الأبحاث الأولية، وفي طور التطوير، ومن المتوقع استخدامها للعلاج بحلول عام ٢٠٢٨."

علاج جديد لمرض السكر، فيتو



أما الإنجاز الأخير لعلاج مرض السكر، فقال عنه الدكتور أسامة حمدي: "١١- ابتكار دواء جديد يعطى عن طريق الفم، يخفض السكر التراكمي عند مرضى السكر من النوع الثاني بنسبة ٢٪، ويخفض الوزن بنسبة ١٥٪، ودخل في المرحلة الثالثة للاختبارات الإكلينيكية، ومن المتوقع توافره عام ٢٠٢٥."

واختتم الدكتور أسامة حمدي حديثه عن التطورات الجديدة لعلاج السكر قائلًا: "ما زال هناك الكثير والكثير.. وأملي أن تتاح كل هذه الاكتشافات للمرضى في مصر بسعر معقول حينما تتوافر في الأسواق الأمريكية، وسأعمل جاهدًا على ذلك إذا مدّ الله في عمرنا!"