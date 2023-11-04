علاج انزلاق الغضروف بالمنزل، ومتى يجب زيارة الطبيب؟

يعد انزلاق الغضروف أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لآلام الرقبة والظهر والساق، وفي معظم الأحيان تشفي الأقراص المنفتقة من تلقاء نفسها أو من خلال تدابير الرعاية المنزلية البسيطة.

ماهو الانزلاق الغضروفي؟

يعد الانزلاق الغضروفي هو إصابة في العمود الفقري، وتوجد وسائد مستديرة تسمى الأقراص وتعمل كحواجز بين العظام مما يسمح بالانحناء والتحرك بسهولة، وعندما يتمزق أحد هذه الأقراص أو يتسرب، يطلق عليه انزلاق غضروفي.

الانزلاق الغضروفي، فيتو

من يصاب بالانزلاق الغضروفي؟

يكون الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 50 عامًا هم الأكثر عرضة للإصابة بالانزلاق الغضروفي وتؤثر هذه المشكلة على الرجال مرتين أكثر من النساء وفقًا لموقع"Cleveland clinic" الطبي، وتشمل عوامل الخطر الأخرى ما يلي:

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الجلوس لفترات طويلة على نفس الوضعية.

زيادة الوزن.

رفع الأشياء الثقيلة.

حركات الانحناء أو الالتواء المتكررة أثناء العمل أو ممارسة الرياضة أو الهوايات.

التدخين.

أسباب الإصابة بانزلاق الغضروف

تحتوي الأقراص على مراكز ناعمة تشبه الهلام وطبقة خارجية أكثر صلابة، ومع مرور الوقت وتضعف الطبقة الخارجية وقد تتشقق، ويحدث الانزلاق الغضروفي عندما تندفع المادة "الهلامية" الداخلية عبر الشق، وقد تضغط المادة المتسربة على الأعصاب الشوكية القريبة.

وتوجد عدة عوامل يمكن أن تساهم في تمزق القرص، بما في ذلك:

شيخوخة.

الوزن الزائد.

حركات متكررة.

الإجهاد المفاجئ من الرفع أو الالتواء غير المناسب.

أعراض الانزلاق الغضروفي

تختلف أعراض الانزلاق الغضروفي اعتمادًا على مكان وجود المشكلة في عمودك الفقري، وتتفاقم الأعراض مع الحركة وتتحسن مع الراحة.

علاج الانزلاق الغضروفي بالمنزل

في معظم الحالات، يمكن أن يختفي الألم الناتج عن الانزلاق الغضروفي مع مرور الوقت، لتخفيف الألم أثناء شفاء القرص، وتكون كالآتي:

الراحة لمدة تتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام، إذا كان الألم شديدًا، ولكن من المهم تجنب فترات الراحة الطويلة في الفراش لمنع التيبس.

تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الأيبوبروفين أو الأسيتامينوفين.

وضع الحرارة أو الثلج على المنطقة المصابة.

الانزلاق الغضروفي، فيتو

متى يكون من الضروري زيارة الطبي؟

في البداية، يمكن علاج آلام الانزلاق الغضروفي في المنزل، ولكن ان لم يشعر المريض بتحسن يجب الذهاب لرؤية الطبيب، او في الحالة الآتية:

يتعارض الألم مع الحياة اليومية، مثل الذهاب إلى العمل.

لا تتحسن الأعراض بعد أربعة إلى ستة أسابيع.

الأعراض تزداد سوءا.

تصاب بفقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء.

لاحظت وخزًا أو تنميلًا أو فقدان القوة في الزراعية أو اليدين أو الساقين أو القدمين.

مواجهة صعوبة في الوقوف أو المشي.