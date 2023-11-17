الجمعة 17 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير التموين يكشف موعد انتهاء أزمة السكر

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فيتو

أزمة السكر، شدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين على أنه سيتم اتخاذ إجراءات لمواجهة الظاهرة التى أسماها “تجميع السكر” بالتنسيق مع السلاسل التجارية. 
 

وزير التموين

وقال المصيلحي خلال تصريحات تلفزيونية للتعليق على أزمة السكري، إنه يوجد ظاهرة التجميع لدى بعض المواطنين، قائلا: “مش ممكن كل واحد يملي عربيته سكر، وسيتم الاتفاق مع السلاسل على بعض القواعد خلال عمليات البيع لبعض المواطنين بحيث لا يتم السماح ببيع أكثر من 3 كيلو سكر للشخص الواحد”. 
 كميات السكر 

واختتم وزير التموين أن كميات السكر الموجودة تكفي حتى 2024، كما أن تكلفة الإنتاجية العالمية تزيد عن 800 دولار للطن.

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وأضاف المصيلحي، أن أسعار السكر ارتفعت عالميا أكثر من 100%، مشيرا إلى أن خلال 3 أيام على الأكثر سيحدث انفراجة في أزمة السكر.

وأشار وزير التموين، إلى أن سعر طن السكر ارتفع عالميًا من 350 دولارًا إلى 780 دولارًا، متابعا أن الحكومة تعمل على هذا الملف بقوة وسرعة لضبط الأسعار في السكر الحر.

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وزير التموين الدكتور علي المصيلحى السكر وزارة التموين

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