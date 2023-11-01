وزير التموين: 3 مليارات جنيه قيمة السلع المدعمة شهريًا والمخزون الإستراتيجي آمن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام عمليات صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر والتي بدأت اليوم وذلك عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، ويتم توفير 31 صنفًا بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا.

المخزون الاستراتيجي من السلع

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توافر كافة السلع الأساسية بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 أشهر، لافتًا إلى أنه هناك توجيهات مستمرة مع شركات الجملة ( العامة والمصرية) لضمان استمرار احتياجات المواطنين من السلع المدعمة بالمنافذ. عبر المخازن الـ 1500 على مستوى الجمهورية.

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وأشار الوزير إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة او الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية علي المنافذ للتأكد من توافر السلع.

وأوضح الوزير، أن نظام صرف السلع التموينية لصالح بدالي التموين وفروع مشروع جمعتي سيكون بالصنف المحدد مسبقًا والذي تم تطبيقه في عدد من المحافظات، وجاري تطبيقه في باقي المحافظات تباعًا.

وكشف المصليحي عن مساهمة النظام الجديد في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكدًا أن نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون الكترونيًا.

السلع بالمنظومة التموينية

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تقوم بالكشف اليومي على جودة السلع المطروحة بالمنظومة التموينية من خلال مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي تم انشائه لهذا الغرض.

ولفت إلى تجهيز المركز بأحدث الأجهزة وفقًا المقاييس العالمية، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبرات الكبيرة في هذا المجال.

فيما أكد هشام الدجوي رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية في الغرفة التجارية في الجيزة، انتظام منظومة الصرف الإلكترونية للسلع المدعمة.

وأضاف الدجوى خلال جولة تفقدية على صرف المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري في المنافذ بمحافظة الجيزة، أن اسعار السلع التموينية ثابتة ولم تشهد أي تغيير، إضافة إلي ثبات الكميات المطروحة بالمنافذ سواء بقالي التموين أو منافذ جمعيتي.

ونوه إلى صرف الاستعاضة الأولى بواقع 25% من كميات المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري، وجاري استلام باقي الاستعاضات تباعًا، مؤكدًا أن الأمن الغذائي مستقر بنسبة 100%، كما أن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة أكثر من 6 أشهر.

نصيب الفرد من السلع

وأوضح رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أن البطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد تحصل على 4 كيلو و4 زيت وباقي المبلغ مكرونة، إضافة إلى سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم.

ولفت الدجوي إلى أن مبادرة تخفيضات السلع الغذائية مازالت مستمرة ولم تتوقف، كاشفَا انه من المنتظر دخول المحال الصغيرة والمتوسطة بتلك المبادرة، كما أن عدد كبير من السلاسل التجارية الكبري مشاركة في مبادرة السلع الغذائية.

وقال مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، رمضان الشحات، إن الدولة نجحت مؤخرًا في تطبيق منظومة خفض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وذلك بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية ومنافذ القطاع الخاص وكذلك المجمعات الاستهلاكية.

وأوضح أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تواصل جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلى سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين.