وزير التموين: الدولة تدعم رغيف الخبز بـ90 مليار جنيه سنويا
وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بتسيير حملات يومية على المخابز، للتأكد من جودة الخبز المدعم.
جودة رغيف الخبز
وطالب وزير التموين بضرورة تكوين مجموعات بكل مديرية تكون مهمتها الأساسية التأكد من إنتاج الخبز المدعم بجودة عالية، مشيرًا الى ان الاهتمام بجودة رغيف الخبز المدعم يقلل نسب الفاقد والهادر.
دعم الدولة لرغيف الخبز
وخلال اجتماعه بمديري المديريات، قال وزير التموين إن الدولة تدعم رغيف الخبز بـ 90 مليار جنيه سنويًا، وهو رقم يتم إدارته والحفاظ عليه ليوجه للمواطن في شكل رغيف خبز ذو جودة عالية.
إنذار للمخابز المخالفة
وشدد وزير التموين على مديري المديريات بضرورة توجيه انذار اول وثاني وثالث للمخابز التي لا تلتزم بإنتاج رغيف خبز مدعم يليها سحب الترخيص حال عدم الالتزام بالانذارات السابقة.
نظام صرف السلع التموينية
و أكد وزير التموين على ان نظام صرف السلع التموينية لبدالي التموين وفروع مشروع جميعتي سيكون الصرف بالصنف، والذي طُبق في عدد من المحافظات وجاري تطبيقه في باقي المحافظات الاخرى تباعًا، مشيرا الى ان النظام الجديد يساهم في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكدًا أن نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون إلكترونيًا.
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