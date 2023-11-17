الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رياضة

كرة اليد، الزمالك يفوز على الجزيرة بالدوري 34-25

يد الزمالك، فيتو
يد الزمالك، فيتو

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على نظيره الجزيرة بنتيجة 34-25، في إطار الجولة الحادية عشرة لمسابقة دوري المحترفين موسم 2023-2024 والتي أقيمت على صالة محمد حسن حلمي.

 

الزمالك والجزيرة بدوري المحترفين لكرة اليد 

انتهى الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض على الجزيرة بنتيجة 17-10 قبل أن يحسم الزمالك المباراة بنتيجة 34-25.

ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته غدًا السبت استعدادًا لمباراة فريق سبورتنج المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الثانية عشرة لمسابقة دوري المحترفين والتي ستقام على صالة المنافس بمحافظة الإسكندرية.

 

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يقود الفريق فنيا كل من، أحمد رمضان مديرا فنيًا وإيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مديرًا للفريق ومحمد أشرف طبيبًا وأحمد صلاح مدربًا للأحمال وعادل إمام مديرًا إداريًا ومحمد سامي إداريًا.

 

ومن ناحية أخرى أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات غينيا والكاميرون وكونغو برازفيل.

 

مصر تواجه غينيا في افتتاح أمم أفريقيا لليد

ومن المقرر أن تجمع مباراة الافتتاح منتخبي مصر وغينيا، وتقام يوم 19 يناير المقبل على صالة رقم 1 بمحمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

 

وشهدت القرعة حضور البنيني منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، بالإضافة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

 

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2024، خلال الفترة من 19 وحتى 29 يناير المقبل على مجمع الصالات المغطاة بمدينة نصر.

 

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، مشاركة 16 منتخبا في منافسات البطولة.

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