سيدات طائرة الزمالك يهزمن سموحة 3-0 بالدوري

طائرة الزمالك، فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره سموحة بنتيجة 3 - 0 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على صالة الأخير بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور التمهيدي لمسابقة الدوري.

سيدات طائرة الزمالك وسموحة

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25 - 19

25 - 22

25 - 16

ويتواجد "سيدات طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق؛ "سبورتنج وسموحة والزهور والطيران وهليوبوليس و6 أكتوبر والمقاولون العرب".

ومن المقرر أن يستضيف"سيدات طائرة الزمالك" نظيره الطيران يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة للمسابقة.

ويقود "سيدات طائرة الزمالك" كل من؛ حسام شكري مديرًا فنيًا، محمد أنور مدربًا عامًا، أشرف عبدالعال مدربًا.

وكان الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك، فاز على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 0/3، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الإثنين الماضي على صالة الشهيد أحمد المنسي بالقلعة البيضاء ضمن مباريات الجولة الرابعة للدور التمهيدي للمجموعة الثانية لمسابقة الدوري.

الزمالك و6 أكتوبر

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/11

25/18

25/17

وحرص أحمد مصطفى رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي الزمالك على حضور المباراة.

Advertisements

يذكر أن الفريق سبق وفاز على نظيره الزهور بنتيجة 0/3، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة نادي الزهور ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة.



ومن المقرر أن يواجه الفريق الجمعة المقبل فريق سموحة على صالة نادي سموحة ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة.



وفاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 0/3، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة الشهيد أحمد المنسي بالقلعة البيضاء، ضمن الجولة الثانية للدور التمهيدي للمجموعة الثانية لبطولة الدوري.

الزمالك وهيليوبوليس

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/15

25/14

25/13



ويتواجد فريق طائرة سيدات الزمالك في المجموعة الثانية بجانب كل من؛ سبورتنج وسموحة والزهور والطيران وهليوبوليس وأكتوبر والمقاولون العرب.

يذكر أن الفريق سبق وفاز علي نظيره المقاولون العرب بنتيجة 0/3 في المباراة التي أقيمت بينهما علي صالة نادي الزمالك ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة.

يذكر أن فريق الزمالك للكرة الطائرة للسيدات حقق ثنائية بطولة إفريقيا بالفوز في المباراة النهائية علي فريق الأنابيب الكيني وبطولة كأس مصر بالفوز على الأهلي.