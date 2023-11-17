رحلة البحث عن السكر بالأسواق، أبرزها إجبار المواطن على شراء سلع إضافية

سيناريوهات الحصول على كيس سكر في الأسواق المصرية، رحلة البحث عن كيس سكر في الأسواق المصرية تمر بعدة سيناريوهات حتى يستطيع المواطن الحصول على السكر سواء الفاخر أو حتى التمويني الذي يباع في السوق السوداء.

3 أوزان لكيس السكر في الأسواق المحلية

يشار إلى أنه يوجد 3 أوزان لكيس السكر في الأسواق المحلية، كيس سكر وزن 500 جرام، كيس سكر وزن 850 جرامًا، كيس سكر وزن 1000 جرام.

تفاوت أسعار السكر في الأسواق، فيتو

سيناريوهات الحصول على كيس سكر في الأسواق

«فيتو» تستعرض سيناريوهات الحصول على كيس سكر في الأسواق، من خلال عدة جوالات قامت بها فيتو لرصد أسعار السكر في الأسواق، في السطور التالية:

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تفاوت أسعار السكر في الأسواق وأعلى سعر يصل لـ 50 جنيهًا

وتفاوت أسعار السكر هي السمة السائدة من منطقة إلى أخرى، إذ يتراوح سعر السكر ما بين 27 جنيهًا سعره المعلن ضمن المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، وما بين 38 و50 جنيهًا في الأسواق، إذ رصدت فيتو بيع السكر بأسعار تصل إلى 50 جنيهًا في الأسواق، وهناك مناطق يندر فيها وجود السكر، فكيف يحصل المواطنون على سلعة السكر؟

حصول المواطن على السكر من خلال البطاقات التموينية

السيناريو الأول، هو حصول المواطن على السكر من خلال البطاقات التموينية للمقيدين ضمن منظومة التموين، حيث يباع سعر السكر التمويني بـ 12.60 جنيه.

انتظار المواطنون المحال التجارية يوم إعلان العروض لشراء 2 كيلو سكر

أما السيناريو الثاني، في الصباح الباكر يستيقظ المواطن سعيًا للحصول على كيس السكر، حيث يقف في إنتظار السلاسل الغذائية وفروع المحال التجارية التي تقدم عروضا بأيام معروفة، مثل عروض يوم الثلاثاء والخميس الشهيرة في بعض السلاسل الغذائية التي يباع فيها السكر ضمن العروض بسعر من 25 إلى 27 جنيهًا.

ويصطف المواطنون في انتظار فتح المحال التجارية أبوابها، وعندما تحين اللحظة الحاسمة يتسابق المواطنون نحو سلعة السكر، حيث حددت السلاسل الغذائية للمواطنين الحصول على 2 كيس سكر فقط، وعليه قد تجد في الصف الواحد عائلة بأكملها تتسابق للحصول على كيس السكر في منافسة شرسة، حتى يعود أفراد الأسرة محملين بأكياس السكر المخفض السعر، بكميات تكفيهم لفترة حسب استهلاكهم.

تفاوت أسعار السكر في الأسواق، فيتو

سيارات أحد الأحزاب الشهيرة تجبر المواطنين على شراء سلع غذائية للحصول على كيس سكر بسعر 25 جنيهًا

وفيما يخص السيناريو الثالث، تجوب شوارع وأحياء محافظتي القاهرة والجيزة، سيارات بيع السلع الغذائية لأحد أشهر الأحزاب السياسية في مصر، التي تطرح سلع غذائية متنوعة بأسعار مخفضة منها اللحوم والدواجن والزيت والأرز وغيرها من السلع، لكن هذه السيارات لا تبيع سلعة السكر بشكل فردي، بل تجبر المواطنين على شراء أي منتج من المنتجات المعروضة، حتى يتمكن المواطن من شراء كيس سكر بسعر 25 جنيهًا.

إحدى الجمعيات التعاونية توفر السكر للمواطنين بسعر 49 جنيهًا

وعن السيناريو الرابع لشراء كيس سكر، فهو بذهاب المواطنين إلى الجمعيات التعاونية التابعة للشركات العامة، حيث يباع سعر كيلو السكر بـ 49 جنيهًا، حيث رصدت فيتو عرض إحدى الجمعيات التعاونية التابعة لشركة قطاع عام كبرى في الجيزة بيع كيلو السكر للمواطنين بسعر 49 جنيهًا.

البقالون في الأحياء الشعبية يقسمون كيلو السكر على كيسين سعر الواحد 23 جنيهًا

أما السيناريو الخامس للحصول على كيس سكر، فهو عن طريق البقالين في الأحياء الشعبية الذين يوفرون أكياس من السكر وزن أقل من نصف كيلو بسعر 23 جنيهًا، إذ تختلف أوزان أكياس السكر ما بين نصف الكيلو وكيلو، ويقوم البقال بتقسيم كيس السكر على جزئين ويبيع للمواطن نصف الكيس بسعر من 23 إلى 26 جنيهًا، حسب جودة السكر.