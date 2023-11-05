أعراض التهاب اللوزتين، ومتى يتم استئصالها؟

يحدث التهاب اللوزتين عادة نتيجة لعدوى اللوزتين، وقد تشمل الأعراض التهاب الحلق والألم عند البلع.

وتقع اللوزتين في الجزء الخلفي من الحلق، وهي عبارة عن مجموعات من الأنسجة اللمفاوية التي تشكل جزءًا من جهاز المناعة.

وعلى الرغم من أن التهاب اللوزتين يمكن أن يكون مزعجًا وغير مريح، إلا أن الحالة نادرًا ما تشكل مصدر قلق صحي كبير، ويتعافى معظم الأشخاص من التهاب اللوزتين في غضون أيام قليلة، سواء تناولوا الدواء أم لا، ويتم شفاء معظم الأعراض خلال 7- 10 أيام.

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التهاب اللوزتين، فيتو

أعراض التهاب اللوزتين

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب اللوزتين ما يلي:

التهاب الحلق والألم عند البلع

احمرار وتورم اللوزتين مع ظهور بقع مليئة بالقيح

حمى

صداع

صعوبة في البلع

ألم في الأذنين والرقبة

التعب

صعوبة النوم

يسعل

قشعريرة

تورم الغدد الليمفاوية

وقد تشمل الأعراض الأقل شيوعًا ما يلي:

تعب

آلام في المعدة والقيء

غثيان

تغيرات في صوت

رائحة الفم الكريهة

صعوبة في فتح الفم

وقد يصاب بعض الأشخاص بحصوات اللوزتين والتي يطلق عليها الأطباء أيضًا حصى اللوزتين أو حصوات اللوزتين، حصوة اللوزتين عبارة عن تراكم متكلس للمواد في شقوق اللوزتين، وفقًا لموقع "Medical news today" الطبي

وهي بشكل عام صغيرة الحجم، ولكن في حالات نادرة قد تكون أكبر.

ويمكن أن تكون حصوات اللوزتين مصدر إزعاج ويصعب في بعض الأحيان إزالتها، لكنها ليست ضارة بشكل عام.

متى يذهب مريض التهاب اللوزتين إلى الطبيب؟

قد يؤدي التهاب اللوزتين في بعض الأحيان إلى تورم الحلق كثيرًا مما يجعل التنفس صعبًا، وهذا أمر نادر الحدوث ولكن إذا حدث ذلك فيجب الذهاب للطبيب على الفور.

وأيضًا، إذا شعر الشخص بأي من الأعراض التالية، فيجب عليه زيارة الطبيب:

حمى شديدة

تصلب الرقبة

ضعف العضلات

التهاب الحلق الذي يستمر لمدة أطول من يومين

علاج التهاب اللوزتين

التهاب اللوزتين، فيتو

إذا لم يتمكن الشخص من علاج التهاب اللوزتين في المنزل، تتوفر مجموعة من خيارات العلاج منها الدواء الذي يصفه الطبيب وكذلك إزالة اللوزتين.

في السابق، كان الأطباء ينصحون بانتظام بإجراء عملية جراحية لعلاج التهاب اللوزتين اليوم، لن يوصي الطبيب بإجراء استئصال اللوزتين إلا إذا كانت الحالة مزمنة ومتكررة.

وعلى الرغم من أن اللوزتين تصبح أقل نشاطًا بعد البلوغ، إلا أنها لا تزال عضوًا فاعلًا ولهذا السبب، لن يقوم الجراح بإزالتها إلا إذا لزم الأمر.

قد يطلب الطبيب استئصال اللوزتين إذا كانت اللوزتين تسبب مشاكل ثانوية، مثل:

انقطاع التنفس أثناء النوم، والذي ينطوي على مشاكل في التنفس أثناء الليل

صعوبات في التنفس أو البلع

خراج يصعب علاجه

التهاب النسيج الخلوي اللوزي، حيث تنتشر العدوى إلى مناطق أخرى وتؤدي إلى تراكم القيح خلف اللوزتين

إذا كان استئصال اللوزتين ضروريًا، فيمكن للأطباء الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الطرق، مثل استخدام الليزر أو موجات الراديو أو طاقة الموجات فوق الصوتية أو درجات الحرارة الباردة أو الإبرة الساخنة لإزالة اللوزتين.