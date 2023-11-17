منتخب الشباب يواجه الجزائر اليوم في ثاني مبارياته ببطولة شمال أفريقيا

منتخب الشباب، يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2005، اليوم الجمعة نظيره منتخب الجزائر، في ثاني مباريات الفراعنة الصغار في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة، المقامة في تونس في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري بمشاركة 5 منتخبات هي: تونس صاحبة الضيافة ومصر والمغرب والجزائر وليبيا.

يسعى منتخب الشباب بقيادة مديره الفني وائل رياض، إلى تحقيق الفوز على منتخب الجزائر في لقاء اليوم، من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب البطولة، بعد أن فقد نقطتين في المباراة الأولى أمام ليبيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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شوبير يدافع عن وائل رياض

دافع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت عن وائل رياض المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب.

وقال شوبير وائل رياض يعمل بشكل جيد في بطولة شمال إفريقيا الذي يعد الهدف الأكبر منها هو إفراز أكبر عدد من اللاعبين المميزين للمنتخب وليس الفوز بالبطولة وهذا ما يقوم به وائل رياض.

وواصل شوبير تصريحاته قائلا "البعض للأسف أتهم وائل رياض بأنه يجامل بعض أبناء اللاعبين السابقين في اختياراته لقائمة المنتخب وهذا أمر غير صحيح".

منتخب الشباب يواجه الجزائر، فيتو

منتخب الشباب يتعادل إيجابيا مع ليبيا

وسقط منتخب مصر للشباب مواليد 2005 تحت قيادة مديره الفنى وائل رياض، في فخ التعادل أمام نظيره منتخب ليبيا بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على ملعب الكرم، ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة المقامة حاليا في تونس.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام الجزائر

وسيلتقي منتخب مصر للشباب نظيره منتخب الجزائر، في ثاني مبارياته ببطولة شمال إفريقيا، في اللقاء المحدد له يوم الثالثة عصر الجمعة المقبل على نفس الملعب.

أحداث مباراة شباب مصر أمام ليبيا

وسيطر المنتخب الليبي على أغلب فترات الشوط الأول، وكان الأفضل والأكثر تهديدا لمرمى الفراعنة الصغار، وترجم محاولاته الهجومية بهدف التقدم في الشوط الأول.

وأجرى وائل رياض بعد التغييرات على تشكيلة منتخب مصر في منحته الأفضلية في الشوط الثاني، وحاصر منتخب ليبيا في نصف ملعبه خاصة في النصف الثاني من هذا الشوط، ونجح بالفعل في إدراك هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لـمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا اداريا، كريم فهمي محلل أداء , الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.