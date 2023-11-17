إسماعيل يوسف يستقيل من رئاسة قطاع ناشئي الزمالك

قدم إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك السابق، استقالته من قيادة قطاع الناشئين لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكتب إسماعيل يوسف عبر موقع التواصل الاجتماعي: اليوم قدمت اعتذاري للكابتن حسين لبيب عن عدم استكمال مهمتي كرئيس قطاع الناشئين متمنيًا التوفيق لنادينا العظيم فيما هو قادم".

الزمالك في الكونفدرالية



ويخوض نادي الزمالك أول 3 مباريات في بطولة الكونفدرالية على أرضه ووسط جمهوره وذلك بعد موافقة فريق سوار الغيني على خوض المبارتين في القاهرة مع تحمل الزمالك قيمة الطيران والإقامة وجزء من أرباح تذاكر المباراة.

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ويخوض اللقاء الأول أمام أبو سليم الليبي في إستاد برج العرب، وبعدها يواجه سوار الغيني في مصر ولكن حتى الآن لم يتم تحديد الملعب، أما المباراة الثالثة ستكون أمام ساجراد الأنجولي في مصر أيضا ولم يتم تحديد الملعب أيضا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي



وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي



تنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في إستاد برج العرب بسبب انشغال إستاد القاهرة بتغير نجيلة الملعب في بداية الفترة الشتوية.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم



ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطناه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.