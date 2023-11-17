الجمعة 17 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية تكشف رسالة بلينكن لمجلس الحرب الإسرائيلي

بيني جانتس، فيتو
بيني جانتس، فيتو

أخبار غزة الآن، كشفت الخارجية الأمريكية، أن الوزير  بلينكن ناقش مع عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس جهود تسريع عبور المساعدات الإنسانية إلى غزة.

 

إطلاق سراح الرهائن في غزة

ولفتت خلال نبأ عاجل أذاعته وسائل إعلامية: إلى أن بلينكن وجانتس بحثًا جهود منع اتساع نطاق الصراع وتأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة.

 

تهدئة التوتر بالضفة الغربية

ولفتت إلي بلينكن أكد لجانتس ضرورة اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر بالضفة الغربية بما ذلك عنف المستوطنين.

وكشفت وكالة بلومبيرج، خطة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين بشأن قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

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خطة أمريكا بشأن غزة

وأكدت “بلومبيرج” نقلًا عن مصادر، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يدفعون نحو خطة لنشر قوة حفظ سلام دولية في قطاع غزة بعد الحرب.

 

موقف الدول العربية بشأن خطط غزة

ولفتت إلى أن الدول العربية مترددة بمناقشة خطط مفصلة بشأن غزة ومتمسكة حاليًّا بدعوات وقف إطلاق النار.

 

ثقة إسرائيل

وأشارت إلى أنه  ليس لدى المسؤولين الإسرائيليين ثقة كبيرة في أي جهة خارجية تدخل غزة.

 

وأعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، في بيان صادر عنه أمس الخميس، أن جيش الاحتلال سيبدأ المرحلة التالية من العملية البرية.


المرحلة التالية من العملية البرية على غزة 

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن السيطرة العملياتية على ميناء غزة، في ظل استمرار الهجوم على القطاع.

 

مهلة لسكان أحياء عدة في شمال غزة 

وأمهل جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي غزة في عدة أحياء عدة في شمال القطاع مهلة حتى الرابعة عصرًا للتوجه إلى جنوب القطاع.

 

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الخارجية الأمريكية بلينكن مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس إسرائيل جيش الاحتلال الضفة الغربية غزة

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