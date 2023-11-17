الخارجية الأمريكية تطالب إسرائيل بحماية المستشفيات والمدنيين في غزة
أخبار غزة الآن، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تتواصل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لضمان سلامة المدنيين، وجددت دعوتها إلى توفير ممرات آمنة للمدنيين.
تجنب قتل المدنيين في غزة
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنه يجب ألا تتعرض المستشفيات للقصف، وأكدت أنه «على إسرائيل تجنب قتل المدنيين».
مستشفيات غزة
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه من بين 24 مستشفى لديها القدرة على استقبال المرضى في شمال القطاع، يعمل مستشفى واحد فقط، وهو المستشفى الأهلي الذي يستقبل المرضى.
وقد تم إغلاق وإجلاء 18 مستشفى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بما في ذلك مستشفى النصر والرنتيسي والقدس الذين توقفوا عن العمل في الأيام الثلاث الماضية.
وتقدم 5 مستشفيات أخرى، بما فيها مستشفى الشفاء الطبي في غزة خدمات محدودة للغاية للمصابين المتواجدين داخل المجمع الطبي.
وأعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، في بيان صادر عنه امس الخميس، أن جيش الاحتلال سيبدأ المرحلة التالية من العملية البرية.
المرحلة التالية من العملية البرية على غزة
وفي وقت سابق من اليوم ذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن السيطرة العملياتية على ميناء غزة، في ظل استمرار الهجوم على القطاع.
مهلة لسكان أحياء عدة في شمال غزة
وأمهل جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي غزة في عدة أحياء عدة في شمال القطاع مهلة حتى الرابعة عصرا للتوجه إلى جنوب القطاع.
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