الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

كيف أثر التنمر على "آية سماحة" في مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة؟

آية سماحة، فيتو
آية سماحة، فيتو

مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة، ناقش مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة عدد من القضايا من خلال شخصية كاملة التي جسدتها آية سماحة، على رأسها التنمر وآثاره السلبية على الأطفال وكيف أن كاملة أصيبت بشره الطعام بسبب تنمر والدها عليها في صغرها ونعتها بالسمينة القبيحة وهو ما دفعها لمنع نفسها من الطعام حتى أصيبت بالبوليميا، وكانت تموت تدريجيًا حيث أنها تأكل كميات كبيرة من الطعام ثم تتقيأ فلا يستفيد جسدها بأي طعام على الإطلاق مما أثر على مناعتها بالسلب.

ولقد كشف المسلسل من خلال شخصية آية سماحة به مدى خطورة التنمر خاصة في مرحلة الطفولة وكيف يمكن أن يؤثر بالسلب على الطفل حتى وإن مرت السنوات وأن التنمر قد يدفع الطفل لأخذ إجراءات تضره دون أن يفصح بما يجول بخاطره لأحد فيصبح فيما بعد إنسان ضعيف هش.

تفاصيل الحلقة الاخيرة من مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة

دارت أحداث مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثالثة حول كاملة التي تقع مغشيًا عليها بين الحضور وعلى الـ run way بسبب تهيؤات تطاردها بوجود والدها حولها في كل مكان، وتنتشر فضيحة كاملة على كل المواقع بينما يلازمها فريد ويواجهها بأمراضها ومشكلاتها وتتمكن كاملة من الهرب وحينما يعرض فريد مساعدتها ترفض وتطرده من منزلها وحياتها.

وتطرد كاملة خلال حكاية كاملة الحلقة الثالثة صديقتها فتتعاون مع عز الدين ضد كاملة وتتسرب على يديهما حقيقة إصابة كاملة بالبوليميا إلى مواقع الأخبار.

وشهدت حكاية كاملة الحلقة الثالثة أيضًا قرار مفاجئ من كاملة بمواجهة ماضيها وقررت أن تقابل والدها وتكشف له كيف أثر فيها كل الكلام الذي كان يوجهه لها في صغرها فيما يتعلق بجسدها وسمنتها، وقتلته وهربت وتصالحت مع أزمتها ومع عقدة طفولتها في نهاية حكاية كاملة الحلقة الثالثة.

تفاصيل مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية

دارت مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية حول عرض فريد الزواج على كاملة ولكنها ترفض رفضًا قاطعًا كما ترفض أيضًا عرض عز الدين وهو ما جعله يخرب الأتيليه الخاص بها بعدما أخذت قرضًا لإقامة مشروعها.

وخلال مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية ينقذ فريد كاملة بعدما سقطت مغشيًا عليها إثر رؤيتها صورًا لأشخاص لا يراهم غيرها، ويذهب معها لأسرتها فتكتشف وفاة والدتها وفي العزاء يتعرف فريد على شقيقها والذي يعلم منه تفاصيل عن أسرة كاملة وأن والدها تزوج على والدتها وتركهم مما أثر في حالتها النفسية وأنها كانت مخطوبة وتركها خطيبها بسبب بدانتها.

وخلال مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية يتم الكشف عن أن كاملة تعاني من الشراهة وتأكل كميات كبيرة من الطعام ثم تأخذ دواء لتتقيأ بعدها، وأنها لديها غرفة في منزلها تحتوي على صنوف من الطعام، كما شهدت مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية أيضًا إقدام فريد على مساعدة كاملة على إصلاح ماكينات الأتيليه بالتقسيط.

مسلسل حدث بالفعل الحلقة الأولى

شهدت مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الأولى الكشف عن حياة كاملة النجار، مصممة الأزياء الشهيرة، التي تجسد شخصيتها آية سماحة وهي سيدة أعمال ناجحة ولكن لديها ماض غامض يطاردها لم يتم الكشف منه سوى أن هناك شخص يبتزها وتمنحه الأموال ليصمت، ولديها سيدة في الغالب والدتها تراعيها وتزورها ولكن وهي متخفية، وتكشف الأحداث أنها قد هربت من منزلها لتكون مع عز الدين، كما أنها تعاني من مشكلات صحية تدفعها للقيء المستمر.

تفاصيل مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الأولى

وعلى جانب آخر تلتقي كاملة خلال مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الأولى بطبيب نفسي في كواليس أحد البرامج التليفزيونية التي تظهر بها، وتقابله مرة أخرى في حفل عيد ميلاد صديق مشترك ومنذ لقائهما ومساعدته لها تتقارب كاملة مع الطبيب النفسي “شاهين”، وتختتم الحلقة أحداثها بظهور فتاة مرعبة سبق وأن ظهرت لكاملة أكثر من مرة خلال مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الأولى وتكاد كاملة تدهسها بسيارتها.

موعد عرض مسلسل "زينهم" على قناة ON

بطولة أحمد داوود، تعرف على موعد بدء عرض مسلسل زينهم

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة حدث بالفعل حكاية كاملة حكاية كاملة اية سماحة الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

موعد عرض مسلسل "زينهم" على قناة ON

بطولة أحمد داوود، تعرف على موعد بدء عرض مسلسل زينهم

بعد نجاح مسلسل صوت وصورة، محمد سليمان عبد المالك يروج لـ"زينهم"

مسلسل صوت وصورة الحلقة ٢٥، القبض على حنان مطاوع

الأكثر قراءة

المقاومة الفلسطينية تسقط طائرة إسرائيلية في قطاع غزة

تصفيات يورو 2024، منتخب إيطاليا مهدد بالغياب عن أمم أوروبا.. وفرصتان أمام هولندا للصعود

حازم إمام: كنت قلقا من مواجهة جيبوتي وأتوقع إجراء تبديلات أمام سيراليون

البنتاجون يزعم: حماس استخدمت مستشفى الشفاء في إدارة عملياتها

أسعار الحبوب اليوم، 800 جنيه ارتفاعًا في طن علف الدواجن بالأسواق

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد سداسية جيبوتي

فيتوريا يوضح سبب تغيير محمد عبد المنعم أمام جيبوتي

أسعار السجائر اليوم، ارتفاع سعر بعض الأصناف بنسبة تتخطى الـ 100% بالأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

أحمد حلمي يتحدث عن أكثر وقت محزن له في عام 2023

بـ"كوفية المقاومة" والعلم، الظهور الأول لمنتخب فلسطين بعد طوفان الأقصى (فيديو)

على أنغام أم كلثوم، افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا (صور)

خديجة بن قنة تسخر من الاحتلال بعد رفع علم إسرائيل على مستشفى الشفاء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الحبوب اليوم، 800 جنيه ارتفاعًا في طن علف الدواجن بالأسواق

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 16-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 300 مجلس لقراءة سورة الكهف في مساجد الجمهورية (فيديو)

لا تغفل عنه، دعاء يوم الجمعة وليلتها

باحث بهيئة كبار العلماء: الأخلاق والقيم في الإسلام مرتبطة بصورة وثيقة بالعقيدة

المزيد
الجريدة الرسمية