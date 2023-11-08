الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل روحي فيك

حكاية روحي فيك، فيتو
حكاية روحي فيك، فيتو

حكاية روحي فيك، دارت أحداث الحلقة الثانية من حكاية روحي فيك من مسلسل ٥٥ مشكلة حب حول الكشف عن زواج  سحر عرفيا من محمد كيلاني دون معرفة أسرتها التي لا تزال تحاول إعادتها لزوجها الثاني.

وخلال الحلقة يتم الكشف أيضا عن وجود خلافات بين شقيق سحر وزوجته ياسمين التي يبدو أنها معجبة بطليق سحر والذي تتعالج عنده نفسيا.

وعلى جانب آخر لا تزال الأحداث الغامضة تحدث لسحر مثل الذي حدث لها بعد مكالمة سليمان لها حتى وهي في وسط العمل حيث تظهر لها سيدة متقدمة في العمر ترتدي الأبيض فيغشى على سحر ويأتي طليقها “ نور محمود” لمعالجتها ويحاول إعطاءها من نفس الدواء الذي أعطاه لياسمين زوجة شقيقها ولكنها تثور وتغضب، وتنتهي الحلقة بمشاجرة سحر مع والدتها. 

 

الحلقة الأولى من حكاية روحي فيك 

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل ٥٥ مشكلة حب حكاية روحي فيك عددا من الأحداث الغامضة بداية مع سحر “عائشة بن أحمد” وزوجها “نور محمود” اللذين يذهبان إلى قصر ويمران بتجربة غامضة وتستيقظ سحر لتكتشف أنها تتفق على مواعيد دون أن تكون قد نسقتها من قبل، وفجأة بعد أن تحصل على مفتاح قصر من شخص غريب لتنفذ له ديكوراته تتبدل أحوالها، وتجد نسخة ثانية منها تجلس مكانها في العمل ثم تذهب إلى مكان يوجد فيه “محمد الكيلاني”.

القنوات الناقلة لحكاية روحي فيك 

ومن المقرر أن تعرض حكاية "روحي فيك" من الأحد للخميس على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، وتعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا، وتعرض كذلك على قناة ON دراما الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء، ويتم عرضها أيضًا على منصة watch it.

تفاصيل حكاية روحي فيك 

وحكاية روحي فيك هي الحكاية الرابعة من مسلسل ٥٥ مشكلة حب ولكنها ليست من تأليف عمرو محمود ياسين، وهي من تأليف أحمد عثمان وإخراج محمد لطفي، ومن بطولة عائشة بن أحمد محمد كيلاني، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين.

Advertisements

الحلقة ٩ من مسلسل عيشها بفرحة 

 شهدت الحلقة ٩ من مسلسل ٥٥ مشكلة حب حكاية عيشها بفرحة بزيارة مفاجئة لوالدة هادي إلى منزل يسر، وهناك تستقبلها والدة يسر وتدافع عن ابنتها أمام هجوم شرس من والدة هادي.

وتواجه يسر حملة شرسة وممنهجة ضدها على مواقع الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها تتفاجىء بتغير معاملة نيفين معها، وحينما تسأل يسر حبيبها هادي عن وجود أي علاقة تجمعه بنيفين أنكر، وحينما طلب الزواج منها وافقت ولكنها تشعر بالصدمة حينما تصلها صورة من نيفين ورسالة تؤكد أنها كانت خطيبة هادي في يوم من الأيام. 

مسلسل صوت وصورة الحلقة 20، أصابع الاتهام تشير إلى حنان مطاوع من جديد

العزيمة، حكاية أول فيلم مصرى واقعى ضد الفساد، إيراداته خيالية وأجر بطلته سابقة لم تحدث من قبل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

روحي فيك تفاصيل حكاية روحي فيك مسلسل روحي فيك الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

العزيمة، حكاية أول فيلم مصرى واقعى ضد الفساد، إيراداته خيالية وأجر بطلته سابقة لم تحدث من قبل

مسلسل صوت وصورة الحلقة 20، أصابع الاتهام تشير إلى حنان مطاوع من جديد

تفاصيل مسلسل حكاية روحي فيك الحلقة الأولى

بطولة سلافة معمار، كل ما تريد معرفته عن مسلسل الخائن

الأكثر قراءة

رفع أسعار 11 نوعا من السجائر منها كليوباترا وبوكس

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز فى الظهور الأول لـ معتمد جمال

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 8- 11-2023

صور فضائية تظهر تقسيم إسرائيل عسكريا لقطاع غزة إلى شطرين

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في نصف نهائي كأس مصر

أخبار مصر: زيادة سعر 11 نوعا من السجائر، خطة إسرائيل لحكم غزة، انفراجة في أزمة البصل، محمد صبحي يخرج عن صمته والزمالك يصدمه

أخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، مواجهة التحديات واستقرار الشرق الأوسط الأبرز

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 8-11-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

"العنكبوت الفرنسي" يتسلق برج "كوبول توتال" لتوجيه "رسالة سلام"

زيادة كبيرة في ثروة ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض

حضنه لابنته قد يكون الأخير، طبيب يودع أسرته عند معبر رفح ويعود لعلاج الجرحى في غزة

ختامه مديح وبهجة وإطعام، أبرز مشاهد الاحتفال بالليلة الأخيرة لمولد الحسين (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 8-11-2023

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 8- 11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

رفع أسعار 11 نوعا من السجائر منها كليوباترا وبوكس

المزيد

انفوجراف

مقاطعتها أفضل..7 أضرار كبيرة للمشروبات الغازية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أجمل الأدعية الدينية القصيرة من الكتاب والسنة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية