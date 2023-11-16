موعد عرض مسلسل "زينهم" على قناة ON

تبدأ قناة "ON"، عرض مسلسل "زينهم" بدءًا من يوم الأحد المقبل 19 نوفمبر، حيث يعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مسلسل زينهم

مسلسل "زينهم" من بطولة أحمد داود، كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، وعدد من النجوم الآخرين، ومنهم عماد رشاد ومحمد أبو داود وسلوى محمد علي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل.



المسلسل يدور حول الطبيب الشاب حمادة إبراهيم الذي يتم تعيينه في مصلحة الطب الشرعي، ويستلم عمله تحت قيادة الطبيب الشرعي الذي يكبره قليلًا وقضى عدة سنوات قبله في هذا المجال وهو الدكتور زينهم زكريا، حيث يقضيان معًا ورديات الليل في المشرحة، ويواجهان سويًا الكثير من القضايا المعقدة والصعبة، والظواهر الغامضة الغريبة.

Advertisements

وكان الفنان أحمد داود قد طرح في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "انستجرام" البرومو التشويقي للمسلسل.

مسلسل زينهم

وسيطر الغموض والتشويق على البرومو، إذ ظهر أحمد داود وهو طبيب شرعى يعمل فى مشرحة، ويأتى إليه كريم قاسم للعمل معه، وفى انتظار العديد من المواقف التى تحدث لهم من تعاملهم مع الموتى.

الفنان أحمد داود

يشار إلى أن أحمد داود قدم آخر أدواره في الدراما التليفزيونية بمسلسل "سوتس بالعربى" من إنتاج طارق الجناينى، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولة المسلسل كل من آسر ياسين، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد، وآخرون، إخراج عصام عبد الحميد.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

ويعرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، كما يعرض المسلسل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، ويعرض المسلسل كذلك على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.