الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الأولى، التفاصيل الكاملة

أبطال حكاية كاملة،
أبطال حكاية كاملة، فيتو

مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الأولى، شهدت مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الأولى الكشف عن حياة كاملة النجار، مصممة الأزياء الشهيرة، التي تجسد شخصيتها آية سماحة وهي سيدة أعمال ناجحة ولكن لديها ماض غامض يطاردها لم يتم الكشف منه سوى أن هناك شخص يبتزها وتمنحه الأموال ليصمت، ولديها سيدة في الغالب والدتها تراعيها وتزورها ولكن وهي متخفية، وتكشف الأحداث أنها قد هربت من منزلها لتكون مع عز الدين، كما أنها تعاني من مشكلات صحية تدفعها للقيء المستمر.

بوستر حكاية كاملة، فيتو 

تفاصيل مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الأولى

وعلى جانب آخر تلتقي كاملة خلال مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الأولى بطبيب نفسي في كواليس أحد البرامج التليفزيونية التي تظهر بها، وتقابله مرة أخرى في حفل عيد ميلاد صديق مشترك ومنذ لقائهما ومساعدته لها تتقارب كاملة مع الطبيب النفسي “شاهين”، وتختتم الحلقة أحداثها بظهور فتاة مرعبة سبق وأن ظهرت لكاملة أكثر من مرة خلال مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الأولى وتكاد كاملة تدهسها بسيارتها.

 

آية سماحة تروج لحكاية كاملة

وروجت الفنانة الشابة آية سماحة لأحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة، حيث نشرت آية عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام التريلر الرسمي للمسلسل وأرفقت تعليق “التريلر الرسمي لحكاية (كاملة) من مسلسل حدث بالفعل  يوم ٨ نوفمبر الأربعاء”.

وكان فادي النجار، مؤلف حكايات مسلسل حدث بالفعل، قد نشر برومو حكاية كاملة من مسلسل حدث بالفعل، وذلك عبر مواقع تبادل الصور إنستجرام، وأرفق فادي تعليق "كل واحد فينا عنده لحظة تحول في حياته، وكأن العمر بينقسم نصين، قبل اللحظة ديه...وبعدها".

وتابع “ميعادنا الأربعاء ٨ نوفمبر..تأليف فادي النجار إخراج وائل فرج..#حدث_بالفعل #حكاية_كاملة آيه سماحة شاهين تامر فرج بسنت حاتم ضيوف الشرف: أحمد فهيم أحمد عبدالحميد عمر جانز  المسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي”.

وكان فادي النجار، مؤلف مسلسل حدث بالفعل، قد نشر بوسترات أبطال المسلسل.

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