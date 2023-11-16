أخبار الاقتصاد اليوم: 4 آلاف جنيه ارتفاعًا بأسعار الزيت الخام.. وخبير يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب لهذه الأسباب

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

4 آلاف جنيه ارتفاعًا في الطن، زيادة أسعار الزيت الخام في الأسواق

سجلت أسعار الزيوت الخام في الأسواق ارتفاعًا كبيرًا خلال تعاملات الخميس 16 نوفمبر 2023، لتتراوح الارتفاعات ما بين 1000 جنيه و4000 جنيه، حيث سجل طن زيت عباد الذرة مكرر ارتفاعًا بنحو 4000 جنيه مقارنة بسعره في اليوم السابق.

وفيما يخص أسعار لتر الزيت في الأسواق، انخفضت أسعار لتر الزيت انخفاضًا طفيفًا وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث تراجعت أسعار لتر الزيت من 30 قرشًا إلى 3.18 جنيه في لتر الزيت.

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أسعار الزيت، فيتو

هيرميس تنجح في إتمام صفقة الاستحواذ على 30% من أسهم الشرقية للدخان

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصالح شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» الإماراتية في صفقة بلغت قيمتها الاجمالية 625 مليون دولار والتي تتضمن الاستحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، أكبر منتج للسجائر في مصر، من حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة.

خبير اقتصادي يكشف آليات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار بعد فشل مبادرة التخفيض

قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي، إن أسباب عدم انخفاض الأسعار رغم المبادرات العديدة التي قامت بها الحكومة يرجع إلى أن المستهلك المحلي يعانى من ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية بنسبة كبيرة خلال الأسبوعين الماضين، رغم إعلان مجلس الوزراء تفعيل مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية في منتصف أكتوبر الماضي.



وأضاف رزق في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن السبب قد يرجع لعجز الحكومة عن السيطرة على الأسواق المحلية فى ظل انفلات سعر الدولار بالسوق الموازية، مشيرا إلى أنه رغم تحديد 7 سلع رئيسية فقط، ستطرح بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 15 و25%، وذلك لمدة ستة أشهر، والتي تتمثل في الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس ويضاف إليهم البيض والدواجن والأرز.

المركزي الأوروبي يدعو إلى استباق المخاطر بمنطقة اليورو

دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، الخميس، دول منطقة اليورو إلى "استباق" تهديدات تحدق بالاستقرار المالي، على خلفية معدلات الفائدة المرتفعة لمواجهة التضخم.

وقالت لاجارد: إن النظام المالي الأوروبي تجنب حتى الآن السيناريو الأسوأ الذي تحصل فيه تهديدات خطرة بالتزامن.

سعر السكر، فيتو

المواد الغذائية: السكر يباع بأسعار خيالية والحل في تشديد الرقابة

أكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السكر التي تشهدها مصر السبب الرئيسي فيها يرجع إلى عدم ضخ المصانع كميات إضافية تواجه طلب السوق علي السكر محليا، مما ساهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، موضحا أن ارتفاع السكر قد يكون من ضمن تبعات التضخم، وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريبا علي مستوى العالم وليس في مصر فقط.

«قطاع الأعمال»: إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج

أصدر الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف المهندس أحمد شاكر رئيسًا تنفيذيًا للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أحمد بدر رئيسا لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والدكتور أحمد مصطفى مستشارًا لشئون مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج.

أكد الدكتور محمود عصمت، أن التطوير والتحديث والعمل على تحسين معدلات الأداء هو عملية ديناميكية ومستمرة في إطار خطة الوزارة للنهوض بالقطاعات التابعة، وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها، والوصول بمعدلات الأرباح لتعبر عن حجم الأصول التي تمتلكها الشركات، وذلك من خلال المراجعة الدائمة والاهتمام بنظم الإدارة وبرامج الصيانة وحوكمة النفقات وجذب الاستثمار والدفع بقيادات جديدة وتعظيم استغلال رأس المال البشري.

موديز توضح موعد خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة

نشرت وكالة التصنيف العالمية موديز، توقعاتها بشأن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبلة، بالإضافة لمخاطر الركود المحتمل في العام القادم، بحسب تقرير صادر عنها.



وأوضحت الوكالة، أن بيانات التضخم الأخيرة، أكدت أن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي غير وارد خلال الفترة القادمة وأنه قد انتهى.

خبير يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة لهذه الأسباب

تستمر أسعار الذهب في الصعود بمختلف أعيرته خلال الفترة الحالية، حيث كسر عيار 24 حاجز 3000 جنيه للجرام الواحد، ووصل عيار 21 إلى 2700 جنيه تقريبا، وسط تساؤلات من الناس حول مصير أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، وهل تستمر وتيرة الصعود أم يرجع إلى مستواه الطبيعي.



وأوضح الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن سعر الذهب يتم ربطه بالبورصات العالمية، لكن تسعير الذهب في مصر يرتبط بمعايير مختلفة عن التسعير العالمي بشكل كبير، حتى مع ثبات سعر الذهب عالميا نجد ارتفاعا ملحوظا في سعره محليا.