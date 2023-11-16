الخميس 16 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم : مستشفى الشفاء منطقة حرب وهذه قصة جثة الأسيرة الإسرائيلية

المتحدث باسم جيش
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن قوات جيش الاحتلال وجدوا فتحة نفق تحت مستشفى الشفاء، وأنه تم استكشاف هذه البناية وعثروا على سيارة لـ حماس وبها الكثير من الأسلحة، مدعيا أنه سيتم تصوير نفق بالقرب من مستشفى الرنتيسي".

 

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، أن قوات تابعة للجيش عثرت على جثة الأسيرة يهوديت في أحد المنازل بجوار مستشفى الشفاء، زاعما أنها قتلت على يد خاطفيها- على حد تعبيره.

 

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وواصل المتحدث باسم جيش الاحتلال تصريحاته الكاذبة، معلنا أن منطقة مستشفى الشفاء منطقة حرب، زاعما أن قيادة حماس تحت الضغط لأنهم يعرفون ما يخبئون، ونحتاج وقتا لاستكمال عمليتنا فنحن ننتقل من مكان لمكان لأنه مجمع كبير والعملية التي نقوم بها دقيقة بطيئة.


استهداف قادة حماس

وأشار دانيال هاجاري في حديثه خلال المؤتمر الصحفي: استهدفنا قادة لحماس في أماكن تحت الأرض وقتلنا 3 مقاومين، كما تم إبلاغ عائلات 372 من الجنود الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر- بحسب مزاعمه.

 

المرحلة التالية من العملية البرية على غزة 
 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، في بيان صادر عنه،  أن جيش الاحتلال سيبدأ المرحلة التالية من العملية البرية.


و في السياق ذاته  ذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن السيطرة العملياتية على ميناء غزة، في ظل استمرار الهجوم على القطاع.

 

مهلة لسكان أحياء عدة في شمال غزة 


وأمهل جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي غزة في عدة أحياء عدة في شمال القطاع مهلة حتى الرابعة عصرا للتوجه إلى جنوب القطاع.

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تدمير 21 آلية إسرائيلية، كتائب القسام تكشف خسائر جيش الاحتلال في الهجوم على غزة

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التالية من الهجوم البري على غزة

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