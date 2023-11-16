الخميس 16 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

4 ملفات تناولها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، على رأسها الطلاب الوافدون

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

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وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة، منها التحديات التي تواجه البحث العلمي والنشر بالجامعات المصرية، وذلك في ضوء العرض المقدم من د. ياسر رفعت، والذي شمل (المؤشرات، التخطيط، التحديات)، وفي هذا الصدد أوصى المجلس بتشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع، وإعداد تقرير يعرض في الجلسة القادمة.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة الأخرى، منها:
• اعتماد قواعد تسجيل الدراسات العليا وعدد رسائل الإشراف بالجامعات المصرية.
• الإحاطة بالأبحاث الخاصة بالتحول للأخضر والتنمية المستدامة التي تم رفعها من خلال الجامعات على المنصة المختصة.   


• اعتماد آليات تطوير منظومة دراسة الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.


• مقترح جامعة سوهاج بشأن مسار تحفيزي للنشر العلمي للحصول على الدرجات العلمية (ماجستير – دكتوراه) وتكليف لجنة بإعداد مقترح متكامل لتشجيع النشر العلمي بالجامعات المصرية، يُعرض في الجلسة القادمة.

كما أحيط المجلس علمًا بموافقة مجلس جامعة المنوفية على إنشاء اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بالجامعة، ولجان فرعية لأخلاقيات البحث العلمي بكليتي (الآداب – الطب).

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