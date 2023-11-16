الخميس 16 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

التعليم العالي تغلق كيانا وهميا في الدقهلية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور،فيتو

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة أكاديمية بترو أرامكو للعلوم وتكنولوجيا البترول والكائن مقرها حي الجامعة – بوابة توشكى - شارع المدينة المنورة – الدور (الأول) بعد الأرضي ــ محافظة الدقهلية، والتي تدعي انتمائها لوزارة التعليم العالي، وتصدر شهادات بكالوريوس في هندسة البترول والتعدين.

لجان الضبطية القضائية تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية وتغلق كيانًا وهميًا بالدقهلية

وخاطب الدكتور أيمن عاشور اللواء محافظ الدقهلية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى.

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تكثيف الرصد الإعلامي للأنشطة الدعائية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

التعليم العالي تطالب أولياء الأمور والطلاب بمراجعة القوائم المُعتمدة لمؤسسات التعليم العالي

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

التعليم العالي تطالب أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:

 موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):

قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي

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التعليم العالي تغلق كيانا وهميا في الإسكندرية

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