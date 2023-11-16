الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

خلال 24 ساعة، ضبط ‏61088 مخالفة مرورية متنوعة

حملات مرورية،فيتو
حملات مرورية،فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية.

ضبط 300 طربة حشيش في الإسكندرية بأكثر من 2 مليون جنيه

سقوط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش وهيروين وترامادول في الجيزة والشرقية (صور)

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 61088 مخالفة مرورية متنوعة من بينها (14399) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (310) مخالفات السير بدون تراخيص، (139) مخالفة دراجة نارية، (1376) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (15) مخالفة موقف عشوائى، (11) مخالفة شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الادارة العامة للمرور الحركة المرورية التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة استراتيجية وزارة الداخلية تجاوز السرعة المقررة ضبط المخالفات المرورية مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفة شروط التراخيص

مواد متعلقة

ضبط 300 طربة حشيش في الإسكندرية بأكثر من 2 مليون جنيه

سقوط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش وهيروين وترامادول في الجيزة والشرقية (صور)

سرقة مبنى حكومى فى أطفيح، وضبط عصابة مواتير المياه فى البحيرة

مقتل واصابة شخصين فى مشاجرة مع عاطل بالشرقية

ضبط تشكيل عصابى لسرقة المقابر وعصابة حمادة وتوتو فى المقطم (صور)

ضبط 27 متهما من بينهم صيدلى بحوزتهم كميات من المواد المخدرة (صور)

ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بالخليفة

القضاء على بؤرتين إجراميتين فى طوخ والصالحية لتجارة المخدرات

الأكثر قراءة

أسامة بن لادن يعود برسالة صادمة عن حرب غزة ترعب الأمريكان (فيديو)

بيان عاجل من سرايا القدس بشأن مجمع الشفاء في قطاع غزة

أبرزها السكر، تدخل عاجل من الحكومة لوقف ارتفاع أسعار عدد من السلع الرئيسية

زغلول صيام يكتب: لماذا النفخ في لقاء جيبوتي؟!

10 قرارات عاجلة من مجلس الوزراء في اجتماع اليوم، تعرف عليها

مصرع سيدة إثر حريق شقة فى مصر الجديدة

المحكمه الرياضيه ترفض طلب بيراميدز ضد الاهلي

رد فعل مفاجئ من بيومي فؤاد بعد غلق صفحته على فيس بوك بأيام

Advertisements

منوعات

المزيد

جامعة آسيوية تمنح الطالبات أجازة خاصة، لهذا السبب

دراسة علمية تكشف درجة حرارة الكرة الأرضية بعد 80 عاما

حالة واحدة بين كل 5 ملايين، حامل في توأم كل منهما ينمو في رحم

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 17-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 16-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

نقص السكر ينذر بأزمة كبيرة بالصناعات الغذائية، والمصانع تطالب بتدخل عاجل

المزيد

انفوجراف

لسه الأغاني ممكنة.. مطربون دعموا القضية الفلسطينية بالكلمة والموسيقى (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث غير صحيحة عن موت الفجأة

نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها بشكل دائم

تفسير رؤية سجادة الصلاة في المنام وعلاقتها بقرب السفر إلى الأراضي المقدسة

المزيد
الجريدة الرسمية