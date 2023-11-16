سقوط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش وهيروين وترامادول في الجيزة والشرقية (صور)

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة.

مديرية أمن الجيزة

ضبط (3 أشخاص) بدائرة مركز شرطة كرداسة.. وبحوزتهم (كمية من الأقراص المخدرة لعقاري "الترامادول - والتامول").

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر، وبحوزته (1,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش وطلقة).

مديرية أمن المنوفية

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزته (كمية لمخدري "الحشيش - الهيروين" - بندقية آلية وعدد طلقات لذات العيار - سيارة ملاكي).

مديرية أمن البحيرة

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ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبراخيت)، وبحوزتهما (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية آلية -– بندقية خرطوش - فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.