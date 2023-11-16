الخميس 16 نوفمبر 2023
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اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% عند مستوى 24330 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي  30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% عند مستوى 29389 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78%  عند مستوى 10337 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 097% عند مستوى 4879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25%  عند مستوى 7179 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.632 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 24138 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي  30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 29215 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 10276 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 4819 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 7081 نقطة.

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تداولات منتصف الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع وسجل رأس المال السوقي نحو 1.617 تريليون جنيه، لتربح نحو 3 مليارات جنيه. 

 وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% عند مستوى 23894 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان"  عند مستوى 28983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% عند مستوى 10217 نقطة. 

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23%  عند مستوى 4802 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 7027 نقطة.

تداولات جلسة الاثنين 

وارتفعت  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.614 تريليون جنيه، لتربح نحو 1.4 مليار جنيه. 

وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% عند مستوى 23954 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3 % عند مستوى 28983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% عند مستوى 10194 نقطة. 

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25%  عند مستوى 4756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% عند مستوى 9984 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد الماضي، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.613 تريليون جنيه.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% عند مستوى 23910 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51 % عند مستوى 28897 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% عند مستوى 10177 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58%  عند مستوى 4732 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 6960 نقطة.

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