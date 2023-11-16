فوائد الخيار، يحمى من خطر الإصابة بالجلطات

فوائد الخيار، الخيار من الخضراوات الشهيرة التي تعتبر الأكثر إقبالا خاصة من الصغار الذين يعتبرونه نوع من أنواع التسالي لمذاقه المميز.

وفوائد الخيار، عديدة حيث اشتهر بأهميته لجمال البشرة ومد الجسم بالعناصر الغذائية الموجودة خاصة أنه يحتوي على نسبة عالية من المياه.

فوائد الخيار

وقال الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الخيار من الخضراوات المهمة التى يجب الإكثار من تناولها حفاظا على الصحة، ومن فوائد الخيار:-

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يحارب السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية بالجسم.

يقوي العظام والعضلات والأعصاب.

يخفض مستوى السكر بالدم.

يخفض مستوى الضغط بالدم.

يقضى على رائحة الفم الكريهة.

يساعد فى علاج الإمساك ويحمي من الإصابة به لأنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف التى تنظف القولون وتطرد السموم.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

يحمى من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم.

يحمى من خطر الإصابة بالجلطات.

يعزز من جمال البشرة ونضارتها.

يشد البشرة ويحمى من التجاعيد والخطوط.

يغذى البشرة بما يحتاجه من عناصر غذائية مهمة.

يغذى الشعر ويرطبه ويساعد فى زيادة طوله وكثافته.

يساعد على علاج التهابات المعدة.

يقضى على حموضة المعدة.

يرطب الجسم ويحمي من مخاطر الجفاف والإجهاد الحراري فى الصيف.

يساعد فى إنقاص الوزن الزائد لأنه قليل السعرات الحرارية وخالى من الدهون ويمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة وبالتالى يساعد في إنقاص الوزن.

ينظم حركة الجهاز الهضمي.

يساعد فى علاج حصى الكلى والأملاح والتهابات البول.

يقوى المناعة لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين سي والعناصر الغذائية المهمة.

يعزز تنظيم إفراز الأنسولين بالجسم.

يخفف من آلام النقرس والتهاب المفاصل.

يساعد فى علاج حروق الشمس.

يساعد فى تعزيز صحة الجهاز الدورى

يعمل على علاج انتفاخ العيون والهالات السوداء.

يعمل على علاج انتفاخ العيون والهالات السوداء. يساعد فى تقوية الاظافر ومنع تشققها.

يرطب البشرة ويعيد الحيوية لها.

فوائد الخيار، فيتو

القيمة الغذائية الموجودة في الخيار

وأضاف السيد، أن الخيار له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الماء ومضادات الأكسدة والبروتينات والكربوهيدرات والألياف والبوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ك، وبالتالى من الضرورى تناوله.