فوائد ورق الجوافة الصحية، ويحذر على هؤلاء تناولها

فوائد ورق الجوافة، ترتبط دائما بقدوم فصل الشتاء، لارتباط ورق الجوافة بعلاج الكحة ومشاكل الجهاز التنفسي، في حين أن فوائد ورق الجوافة عديدة، وذلك لأنها مصدر غني بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة، والتي تمتلك العديد من الفوائد الصحية.

فوائد ورق الجوافة

وأكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد ورق الجوافة عديدة وهامة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

صحة القلب: تحتوي أوراق الجوافة على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، مثل الفلافونويد، والتي يمكن أن تساعد في حماية القلب من الضرر.

كما أنها تساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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صحة الجهاز التنفسي: يمكن أن تساعد أوراق الجوافة في تخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا والسعال والربو. كما أنها تساعد في إفراز البلغم، مما قد يساعد في تخفيف التهاب الشعب الهوائية.

صحة الجهاز الهضمي: تحتوي أوراق الجوافة على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، والتي يمكن أن تساعد في حماية الجهاز الهضمي من الإصابة بالالتهابات والعدوى. كما أنها تساعد في تعزيز الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

صحة الجلد: تحتوي أوراق الجوافة على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا، والتي يمكن أن تساعد في حماية الجلد من الضرر وتعزيز صحة البشرة. كما أنها تساعد في علاج حب الشباب والرؤوس السوداء.

بالإضافة إلى هذه الفوائد، فإن ورق الجوافة غنية أيضًا بالفيتامينات والمعادن، بما في ذلك:

فيتامين C: فيتامين C هو مضاد للأكسدة مهم يساعد على حماية الخلايا من التلف.

فيتامين A: فيتامين A ضروري لصحة الرؤية والجلد والجهاز المناعي.

فيتامين K: فيتامين K ضروري لتخثر الدم.

الحديد: الحديد ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء.

المغنيسيوم: المغنيسيوم ضروري لصحة العضلات والأعصاب.

ورق الجوافة للصحة

طريقة تحضير شاي ورق الجوافة:

اغسلي أوراق الجوافة جيدًا بالماء الجاري.

أضيفي أوراق الجوافة إلى كوب من الماء المغلي.

اتركي الشاي لمدة 10-15 دقيقة.

صفي الشاي وتناوليه.

جرعة ورق الجوافة:

لا توجد جرعة محددة موصى بها من أوراق الجوافة، ولكن من الأفضل تناولها باعتدال. قد تؤدي الجرعات العالية من أوراق الجوافة إلى آثار جانبية، مثل الغثيان والقيء والإسهال.

موانع استعمال أوراق الجوافة:

يجب على النساء الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل تناول أوراق الجوافة. كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معينة، مثل انخفاض ضغط الدم أو السكري، استشارة الطبيب قبل تناول أوراق الجوافة.