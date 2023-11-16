صحة الدقهلية: إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل لـ 343 ألفا و999 طالبا

أعلنت صحة الدقهلية عن إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل لنحو 343 ألفا و999 طالبا، وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بانطلاق حملات فى المدارس لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم.

فحص الطلاب بصحة الدقهلية، فيتو

فحص الطلاب بصحة الدقهلية، فيتو

فحص الطلاب بصحة الدقهلية، فيتو

وأشاد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بإنجازات إدارة الصحة المدرسية خلال أكتوبر الماضى تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية مشددًا على استمرار تواجد الفرق الطبية المتخصصة داخل المدارس والحضانات.

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وكشفت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى، عن إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل لنحو 343 ألفا و999 طالبًا حتى الآن إلى جانب تكثيف المرور على المنشآت التعليمية لتصل إلى 2153 جولة تفقدية وعقد نحو 21 ألفا 957 ندوة تثقيفية.

فحص الطلاب بصحة الدقهلية، فيتو

فحص الطلاب بصحة الدقهلية، فيتو

من جانبها أوضحت الدكتورة ولاء السعيد مدير إدارة السن المدرسي أنه تم تطعيم 149 ألفا و568 طالبا ضد الإلتهاب السحائي، أما فيما يتعلق بالثنائى فقد جرى تطعيم 225 ألفا و417 طالبا.